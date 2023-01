Xavi: «¿El VAR? Sobre todo con nosotros siempre están con el pinganillo…»

Xavi Hernández ha concedido máxima importancia a la final de la Supercopa de España reconociendo que puede ser un enorme punto inflexión en caso de batir al Real Madrid. Además, ha avisado de que su rival tiene más experiencia en este tipo de partido, ha lamentado tener un día menos de descanso y ha reconocido que le gusta el VAR porque hace el fútbol más justo, aunque con un pequeño añadido después de que le anularan dos goles a su equipo en la semifinal frente al Betis. Estas fueron sus reflexiones en rueda de prensa.

Importancia de la final

«Con un título en el bolsillo todo cambia. El aspecto psicológico es fundamental en las finales y en este sentido ellos quizá tienen un poco más de ventaja porque han jugado más finales. Nosotros debemos tener el hambre de ganar títulos, hace mucho tiempo que no ganamos y tenemos que ir a por ello. Tenemos que intentar jugar como los primeros 60 minutos del otro día. Mentalmente tenemos que ser fríos y controlar las emociones. Tenemos que demostrar el hambre y la ambición, eso es innegociable».

Hambre de su equipo

«Tenemos muchos jugadores que no han ganado títulos en el Barça y eso debe ser una ventaja. Esta final es una oportunidad tremenda para estos jugadores y también para los veteranos, que tienen que demostrar categoría y experiencia. Es una ventaja tener jugadores que no hayan ganado para demostrar que tienen el hambre de títulos»

Un día menos de descanso

«El año que viene se podrían jugar el mismo día las dos semifinales, sería más justo. Pero el tema físico no es excusa el tema físico. Hay jugadores que acabaron con molestias, pero están todos disponibles para la final».

La importancia de un título

«En el Barça es innegociable ganar, aquí estamos para ganar títulos, es lo que dije en la presentación a principios y los objetivos son los títulos. Mañana tenemos uno enfrente y a por ello, por nosotros, no por nadie más, si fuera otro rival el mismo. Tenemos la obligación regañar y vamos a ir a por ello con mucha ilusión. Yo soy el máximo responsable del equipo e intentaré que ganemos la final, pero se gane o se pierda seguiremos compitiendo. Mañana es una gran oportunidad y tenemos los cinco sentidos a tope, nos hace especial ilusión siendo el Madrid en la final. Significaría mucho para el barcelonismo. Nuestro escenario es que tenemos la obligación de ganar este título».

Nostalgia de jugador

«Me cambiaría por uno de mis jugadores, incluso de los del banquillo para salir unos minutos y participar. Era lo que pensaba cuando era niño, jugar finales contra el Madrid y demostrar que estas a un nivel extraordinario, sentirte importante. Lo veo como una oportunidad y estoy híper motivado. Como entrenador se sufre mucho más».

Problemas contra el Betis

«El otro día estaba enfadado porque sentí que no debíamos estar en la prórroga.. Pero es fútbol y todo el mundo te complica. Era una final y no sé si ellos era conscientes de que Noe estábamos jugando muchísimo. Me enfade e intenté conectarles a lo que estaba en juego».

Poderío del Real Madrid

«Llegamos en diferentes momentos. Tenemos toda plantilla disponible y eso ya es una gran diferencia respecto al último Clásico. Intentamos mostrar nuestra personalidad y controlar los contraataques donde el Madrid es tan potente. También desarmarles de alguna manera en defensa porque son muy fuertes físicamente. Pero el planteamiento no varía mucho respecto al Clásico de octubre».

Dos goles anulados contra el Betis

«Con el VAR se pierde un poco la salsa del fútbol y las celebraciones esperando la validación, pero por otro lado es más justo y a mí me gusta mucho la justicia. El fútbol acaba siendo más justo. El fuera de juego es impepinable. Sobre todo con nosotros, que siempre están con el pinganillo, si se valida si no se valida…»

El Madrid y las finales

«Yo también he tenido mucha suerte en las finales. Lo veo como una oportunidad. Si me dices que Ancelottii no pierde una final desde hace mucho tiempo, eso me motiva todavía más. Tengo mucha buena relación con Ancelotti. Es una persona extraordinaria, un caballero del fútbol. Esta final es una guerra deportiva, nada más. Yo tengo mucha admiración por muchos jugadores del Real Madrid y por su entrenador».

Mercado de invierno

«Yo no quiero que salga nadie, cuento con toda la plantilla, pero si alguno pide salir evidentemente hay que suplir esta baja. No voy a dar nombres porque mañana es una final y estamos centrado en esto».