Xavi Hernández compareció en rueda de prensa de cara al vital partido de vuelta de Copa del Rey ante el Real Madrid. El técnico catalán repasó toda la actualidad que rodea en torno al conjunto azulgrana y no evitó ninguna pregunta. Recordó las bajas para el Clásico, habló del ‘caso Negreira’, la idea de partido, pero declaró que el Real Madrid es el favorito para esta eliminatoria pese al resultado de 0-1.

Plan de partido

«Nuestro ejemplo de partido es el día de la Supercopa y el partido en casa. Los ejemplos de nuestro partido ideal. Pero tenemos delante el vigente campeón de Liga y Champions. Hemos trabajado para contrarrestar este posible dominio del Madrid y tenerlo nosotros. No será fácil».

Baja de De Jong

«Independientemente de si jugamos con los cuatro mediocampistas, la idea será la misma. Quizá perdemos pulcritud sin De Jong, pero no variará nada el planteamiento con las bajas».

Ruido del club

«Los temas extradeportivos no entran en el vestuario. Hablamos de cómo defender, cómo atacar… ni hablamos de la UEFA, ni Negreira ni la UEFA. Estamos centrados en la Copa: hay un clásico, ellos vendrán con ganas de revancha y queremos demostrar que podemos volver a ganar. El Camp Nou tiene que ser una olla a presión».

Real Madrid favorito

«Esto de favorito, no favorito, son sensaciones. Cuando nos toca a doble partido, tengo la sensación de que es muy difícil. ¿Cuánto hace que no pierde una eliminatoria a doble partido? Por eso para mí siguen siendo los favoritos a pesar del 0-1. La presión la tienen más ellos que nosotros».

Opinión sobre Tebas

«No lo conozco, nos hemos saludado dos tres veces y no tengo una opinión clara».

Medida tomada

«Para nada, el Madrid te puede ganar perfectamente. Para mí está muy igualado y ellos tienen un punto de favoritismo, están acostumbrados a remontar partidos».

Ansu Fati

«Para un delantero cuando no marcan les genera presión, lo mismo Ferran, siempre viene bien. Fue un día redondo contra el Elche. Contento con los de arriba».

Gavi

«Está tranquilo. Es un jugador bastante maduro para la edad que tiene. Compite concierta experiencia, la pasión que le pone, siempre le digo que no pierda naturalidad. Tenemos que hacer bien las cosas».

Silenciar los éxitos

«No lo sé. No leo nada, escucho muy poco y nosotros valoramos desde dentro. El presidente lo valora mucho. Si el jefe está contento que importa lo que se dice desde fuera. No nos debe desviar nada, mañana podemos tener una alegría doble: ganar al Madrid y llegar a una final. Estamos mucho mejor que la temporada pasada».

Trabajo de la plantilla

«Para mí un trabajo excelente. Todo el mundo ha sumado, el equipo dio un paso adelante después de la derrota ante el Bernabéu. Teníamos que ser un equipo, una familia y de aquí puedes salir los frutos. Estamos ante una final y y le doy mucho valor al trabajo de los jugadores. Se le da demasiada importancia al entrenador».

Relación de clubes

«Para mí no cambia nada: es una eterna rivalidad, hay que tener respeto pero claro hay tensión porque nos jugamos mucho. Pero nada más, a competir, que haya una guerra futbolística».

Ruido

«Nosotros estamos para jugar mañana. Los que le damos mucha importancia, me interesa poco lo que se habla fuera. No puedo hablar de lo que se habla de lo que no se habla».

Plan del Madrid

«No lo sé. Vamos a ver, nosotros hemos trabajado diferentes escenarios, los hemos analizado y ya nos conocemos bastante pero siempre pueden hacer cosas nuevas y seguramente querrán hacerlo. Me sorprendería que cambiaran el guion. Creo que saldrán a presionarnos, a quitar el balón pero trataremos de someterlos nosotros. Veremos cómo sale. Tenemos que tener personalidad pero veo al equipo preparado».

Eric de ‘5’

«Creo que Eric es inteligente, puede adaptarse a distintas posiciones: de lateral, central, pivote, es un activo que sea multifuncional. Claro que pueden jugar juntos en el mediocampo».

‘Caso Negreira’

«Creo mucho en la honestidad de los árbitros. Quiero ganar de una forma lícita por eso no vale la pena hablar de ellos. Se equivocan pero a mí no me gusta cuando me ayudan. Si veo que gano con trampas me voy para casa».

Designación del árbitro

«Ni me gusta ni me disgusta. Que trate de ser justo, nada más».

Racha en los Clásicos

«Tienen más ganas de revancha. Vendrán tocados al perder tres Clásicos. Vendrán heridos, seguro. Siempre compite y más contra el Barça. No va a ser fácil. Visualizo un partido complicado».

Lewandowski o Karim

«Estamos hablando de dos/tres mejores delanteros del mundo. Robert entiende muy bien el juego posicional, Benzema aparece por todo el campo. Robert Quizás es más física, Benzema es más asociativo pero los dos marcan muchas diferencias».

Lewandowski

«Importante para él, para su confianza haber marcado. Delanteros como ellos siempre es positivo que marquen. Nos ayuda mucho, en defensa, en ataca, saldrá muy motivado. En la presión alta del Madrid será clave. Que esté con confianza es muy importante para nosotros».

Hambre de títulos

«Tenemos hambre, sí, ellos no lo sé. No me gusta comparar. Hay muchos jugadores nuestros que la Supercopa fue su primer título».

Objetivos

«Yo estaba convencido que el objetivo este año era ganar títulos. Creo que tenemos la obligación, llevamos uno y tenemos la oportunidad de ganar dos más. Tenemos LaLiga bien encarado pero solo hemos ganado la Supercopa. Veía cosas en los entrenamientos que me ganaban al principio e temporada: yo era muy positivo».

Kessie

«Es un jugador que es solidario, fuerte, mucha llegada. Siempre está preparado de marcar diferencias desde la segunda línea. últimamente ha sido muy importante y le tenemos fe. Será importante».

Polivalencia

«Sí, pero más por las necesidades del equipo que por situaciones económicas. Hemos probado a Marcos de central, muy bien, a Eric de mediocentro, a Balde de lateral derecho».