Xavi: «El Madrid es favorito pero podemos hacerle daño»

Xavi Hernández atendió a los medios de comunicación antes del partido que medirá al Barcelona en el Santiago Bernabéu con el Real Madrid. La ida de semifinales de la Copa del Rey trae un Clásico al que los azulgranas llegan con bajas más que sensibles en ataque, puesto que no estarán ni Lewandowski, ni Dembélé, ni Pedri. El entrenador sorprendió destacando el favoritismo de su rival, algo que no paró de repetir en toda la rueda de prensa. Sin embargo, afirmó que la situación del equipo es buena, a pesar de las dos últimas derrotas, y que pueden hacer daño a los de Ancelotti.

Planteamiento

«Lo vamos a plantear de la misma forma que hemos hecho contra el Real Madrid. En muchos momentos no te domina pero tienen esos momentos en los que dominan y en una transición se te ponen delante de la portería. En los últimos de Liga nos ganaron bien, en Supercopa ganamos bien nosotros. La competición es totalmente distinta pero creo que se decidirá en el Camp Nou. Vamos a salir a ganar. Es una oportunidad de oro. Queremos ganar el partido».

Mucho en juego

«No, para nosotros es una semifinal y es un añadido por ser un Clásico. Para mí el Real Madrid es favorito, porque es campeón de Liga y Champions. A pesar de las bajas, siguen siendo favoritos, independientemente de la Supercopa. Es un rival muy difícil y llegan en un buen momento».

Bajas

«Tendremos que ser más equipo que nunca, en defensa, ataque y en estrategia. Tendremos que ser protagonistas con el balón y tener personalidad. Minimizar pérdidas, porque ellos lo aprovechan para hacerte una ocasión con jugadores muy fuertes físicamente. Tenemos que controlar y dominar. Es un partido de modelo de juego».

Ansu Fati

«Es una buena noticia que sólo haya sufrido esa contusión. Le veo feliz y motivado y tiene que ser importante para el equipo».

Aspecto mental

«Es algo que se trabaja a diario. Hay que hacer borrón y cuenta nueva. Es una competición distinta y en Copa hemos competido bien. Tenemos que dar el 100% independientemente de las bajas. Es una oportunidad para cambiar el chip».

Ferran

«Dándole confianza. Yo soy uno de los culpables de que esté aquí. Tengo mucha confianza en él y creo que el jugador necesitaba minutos. Tiene que ser un jugador importante en el presente y en futuro. Demostrar que tiene esa capacidad para marcar diferencias en un club importante y que le tenemos fe ciega».

Real Madrid

«Mi argumento es que han ganado los últimos títulos. Somos un equipo en construcción, hemos ganado un título, pero ellos son fuertes, golean en el campo del Liverpool y, sinceramente, creo que son favoritos. Tenemos muchas bazas, ilusión, ganas y personalidad para ganarles. Visualizo una eliminatoria muy igualada».

Pedri

«Es un futbolista capital. Ha crecido mucho con nosotros, marcando diferencias en goles, llegando, dando pausa… Es una baja importante, los números están ahí. Es una baja muy sensible. Mañana tenemos tres bajas muy importantes».

Presión

«No. Voy con ilusión y ganas. siempre me motiva ir al Bernabéu. Soy muy culé. Me motiva tratar de ser dominador, ganar allí. Me pone este tipo de partidos. Me encantaría tener el balón en el centro del campo del Bernabéu, pero no puedo. Es una sensación muy bonita ganar en el Bernabéu».

Tocados

«Llegamos bien. Si nos centramos en los últimos dos partidos, estamos en el hospital. Pero si nos centramos en donde estamos, estamos líderes a siete puntos del Real Madrid, hemos competido en Europa y estamos en semifinales de Copa. Hemos sido muy pocas veces inferiores a los rivales. Seguimos en la lucha. El balance es positivo, no nos quedamos en los dos últimos partidos».

Miedo

«Lo único que nos puede aportar el ‘ay, ay, ay’ son cosas negativas. Es la mentalidad que tenemos, que tenemos que salir a competir de tú a tú, intentando dominar con personalidad y con nuestro modelo. Seguimos yendo por el buen camino».

Marcará la temporada

«Todo va a marcar. Creo que todo marcará la temporada a partir de ahora. Si ganamos al Valencia, marcará. En el Barça todo te marca cada día. De estar en una situación excelente estamos en un notable alto. Tenemos que estar pendientes de dónde venimos y dónde estamos y competir. Mañana es otra historia y entiendo la crítica, pero lo veo una oportunidad. Estoy eufórico de estar donde estoy y entiendo el entorno, pero creo que podemos ganar Liga y Copa».

Mensaje de Xavi

«Nosotros estamos bien. Sabemos los porqués de la derrota. Es un tema futbolístico. No defendimos bien y no atacamos de la mejor manera posible. Planteamos los partidos buscando atacar y defender lo mejor posible. A pesar de lo de Europa, estamos en una situación privilegiada para ganar los títulos. Estamos disfrutando de la situación. ¿Se puede torcer? Sí, pero trabajamos para que no».

Árbitros

«La sensación que tenemos aquí es que nunca nos han ayudado. Ellos han arbitrado y que mañana sea justo. A mí no me gusta ganar con trampas».

Estanis Pedrola

«Es un jugador que es fuerte, rápido, tiene gol y está en buen momento de forma. Con la baja de Robert nos faltaba un atacante y nos puede ayudar».

Situación

«Conozco al club, al entorno y no me afecta. Estamos haciendo una buena temporada y queremos competir por los títulos. Que no nos baje la personalidad que hemos tenido hasta ahora. Hay un dato: si ganábamos en Almería era la mejor puntuación de la historia de la Liga. Perdimos una oportunidad, pero ya está. Esto sigue».

Autocrítica

«Las cosas internas no las voy a decir, pero tuvimos charla e hicimos autocrítica. esto va muy bien para dejar las situaciones que tengas dentro. Diagnóstico hecho y a competir».

Vinicius

«Está marcando diferencias, es muy difícil de parar en carrera. Es determinante y es un futbolista al que hay que vigilar de cerca. Es diferencial».

Recuerdos del Bernabéu

«El 2-6 y situaciones en las que hemos sido muy diferentes. Son ciclos y ahora el Real Madrid lleva muchos años ganando. están acostumbrados a competir muy bien en el momento de la verdad. Tengo buenos recuerdos del Bernabéu, pero ahora es distinto».

Clásico

«Es un privilegio. Lo que hablamos de oportunidades. Es el mejor partido del mundo a nivel de clubes y a nivel de Barça, es lo máximo. Competirle, poder ganarle, es extraordinario».

Ángel Alarcón

«Todo son opciones. Entró con el marcador en contra y me gusta. Tengo mucha confianza en Ángel. Puede ser muy útil para el Barça. Particularmente, me gusta».

Clásicos de Mourinho

«No tiene nada que ver. En aquella época se generó una tensión innecesaria y ahora reina el respeto y los valores. A partir de aquí, que gane el mejor, pero no podemos dar el ejemplo de aquella temporada».

Frenar al Madrid

«Es para la confianza. Nos iría muy bien una victoria y competir bien, como lo hicimos en el Clásico. Pero claro, delante tienes un Madrid muy fuerte. Quedará otro partido muy competido en abril».

Qué te dicen

«La gente me dice que estamos bien. Que qué oportunidad en Almería… Lo que sentimos los culés. el otro día me enfadó mucho, porque podíamos ponernos a 10 puntos. Estamos en una buena situación».

Araujo

«Donde esté, es ganador. De duelos, de carreras al espacio, en el juego aéreo… Es de los mejores del mundo y fundamental juegue donde juegue».

Ganar en el Bernabéu

«Tenemos que ganar. El Barça tiene que ganar. La intención es ganar en todos los partidos, siendo además protagonistas».