Xabi Alonso: «Es mejor encajar el 0-1 que jugar todo el partido con 10, lo hablaremos con Asencio»

Xabi Alonso no se quiso «poner la medalla» de los tres goles marcados por el Real Madrid ante el Pachuca, todos de centrocampistas, y quitó hierro al asunto de la temperatura, ya que «no hace falta ser meteorólogo para saber que con más frío se juega mejor al fútbol». El entrenador del equipo blanco compareció en rueda de prensa tras la fundamental victoria de los suyos por 3-1 y puso en valor el esfuerzo del equipo jugando con uno menos desde el 8′ por la expulsión de Raúl Asencio.

«Está triste, decepcionado. Es un error que marca el partido. Todo planteamiento que podamos tener cambia a raíz de eso. Ya lo hablaremos. Son cosas de las que hay que aprender. En esas jugadas es mejor dejarle y encajar el 0-1 que jugar con diez todo el partido. Afortunadamente, no ha sucedido, pero son situaciones claras. Ya lo hablaremos con Raúl que esas cosas hay que intentar evitarlas», aseguró.

«Dado el contexto en el que se nos había puesto el partido hemos sido muy maduros. La disciplina defensiva nos ha dado la oportunidad de crear ocasiones. Las transiciones con dos goles fantásticos. Estos tres puntos son súper importantes y tienen mucho valor tanto en lo anímico como en lo deportivo», afirmó el entrenador en Real Madrid TV.

«Hay que reconocer el sacrificio, he felicitado a los chicos. Queremos jugar con 11 y ganar con 11», añadió. «Para mí los tres goles han sido tres golazos. Es lo que habíamos hablado. Llegar desde la segunda línea. Han tenido esa tracción y saber cómo llegar al área. Fede (Valverde) le necesitamos en su mejor momento, hoy se ha quitado el mal sabor de boca y contento por él», valoró.

«Con Gonzalo y Vini hemos fijado a la última línea. Ha habido cosas positivas dentro de la situación que tienes con uno menos. Aparte ha estado ahí Thibaut (Courtois) sujetando, pero el equipo ha estado muy bien», zanjó en la televisión del club blanco.

«No me voy a poner esa medalla»

En rueda de prensa, Xabi Alonso también habló de los goles de los centrocampistas: «El año pasado pasaban cosas y no voy a decir que los tres goles los ha marcado del centro del campo por mi trabajo. No me voy a poner esa medalla. Lo hemos hablado en la pausa de hidratación. El equipo ha sabido controlar el partido sin balón. Sabíamos que una vez que recuperábamos sabíamos salir. Así han llegado los dos goles. El 3-0 ha sido muy importante por si encajábamos no tener que ir apretados. Una victoria muy importante para nosotros».

«Probablemente, el que hayamos tenido que defender en bloque bajo con un jugador menos es una consecuencia directa. Hay que tener humildad para interpretar el momento. La línea defensiva ha estado sujetando bien el área. Es un partido de leerlo en situaciones más que en planteamiento. Tal y como ha ido sacamos muchas cosas positivas y los tres puntos sobre todo», explicó.

«Nos ha comentado algo Toni, le apoyamos. Si ha sucedido se tomarán medidas. Es algo inaceptable, que si todos los árbitros no hay tolerancia con eso que tomen las medidas. Nos lo ha dicho Antonio y le creemos. Lo están investigando ahora», aclaró sobre el presunto insulto racista de Gustavo Cabral a Rüdiger.

«La humedad hoy no era tan alta. Sí que hacía mucho calor, pero las condiciones climatológicas eran más favorables y nos hemos sentido mejor», dijo sobre el tiempo en Charlotte. «Estoy deseando tenerle de vuelta, tenemos que ir viendo día a día. Hay que esperar. Ahora volamos de vuelta a Florida y veremos cómo está», aclaró acerca del estado de Kylian Mbappé, que no jugó este domingo.

Xabi Alonso asemeja a Valverde con una leyenda

«Normalmente, ayuda cuando la temperatura es más fresca, pero es lo que hay. No lo vamos a poder cambiar porque yo me queje mucho ahora. Dentro de unos días va a bajar diez grados la temperatura en Filadelfia. No hay que ser meteorólogo para que saber que con más frío se juega mejor al fútbol», bromeó.

«Valverde es un perfil Steven Gerrard. Estoy muy contento de entrenarle. Creo que a todos los entrenadores les gustaría tener un Fede Valverde en el equipo. Se ha visto en la celebración la pasión y la garra que tiene Fede», comentó Xabi Alonso acerca del uruguayo, autor del tercer gol del Real Madrid.

«Se lo merece. El cariño y el reconocimiento que recibe. Cualquier aficionado de otro equipo reconoce la talla mundial y legendaria que tiene Luka (Modric). Hoy ha salido y ha hecho otro gran partido», finalizó, poniendo en valor el constante homenaje al croata en Estados Unidos durante el Mundial de Clubes.