Xabi Alonso: «Fran García es top y me alegro mucho por él porque es un chico de la casa»

Xabi Alonso atendió a los medios de comunicación tras vencer al Borussia Dortmund en los cuartos de final del Mundial de Clubes. El Real Madrid ganó 3-2 a los alemanes con goles de Gonzalo García, Fran García y Mbappé. Los blancos se medirán el próximo miércoles en semifinales al PSG de Luis Enrique en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

El entrenador del Real Madrid comenzó analizando la clasificación para semifinales: «Estamos muy contentos porque ya en estas eliminatorias cada partido es de seguir o irse a casa. Era importante de cara a sentir que damos pasos adelante. El partido ha sido muy serio. Hasta el 80 hemos controlado muy bien con y sin balón. Lo que pasó después es fútbol. Han pasado demasiadas cosas en poco tiempo. Afortunadamente, no nos lamentamos, pero podemos hacerlo mejor y aprender de esos 10 minutos».

«Hemos sabido interpretar cuando teníamos que dar pasos y cuando ser verticales. La internada de Fran, jugar en campo contrario… ha faltado darle continuidad a ese ritmo que teníamos sólido», añadió sobre el rendimiento del equipo.

Por otro lado, habló de los laterales y, en especial, de Fran García: «Depende del contexto del partido. Hay veces que necesitas que te ayuden más en las salidas. Fran lo ha interpretado muy bien. Cuando el balón está en el otro lado, él puede llegar desde el contrario. Me alegro mucho por Fran, trabaja muy bien, es un chaval fantástico. Después de un gran partido, redondearlo con un gol es excelente».

Xabi también habló del encuentro contra el PSG de semifinales: «Va a ser un partidazo. Me lo voy a imaginar dentro de un ratito. Esperamos un partido de altísimo nivel. Es el siguiente reto. Si queremos llegar a la final nos toca pasar esa etapa. No es buena noticia haber pedido a Dean hoy, pero para eso somos equipo».

«Hemos estado estables y dominando el encuentro. En la segunda parte hemos controlado el choque y pudimos marcar el tercero. Tenía buenas sensaciones, pero a raíz del 2-1 sí que tuvimos algún desconcierto», comentó.

«Está haciendo un grandísimo torneo. Es top. Está interpretándolo muy bien con y sin balón. Se ha posicionado mucho de la posición de Vinicius, que atraía a dos jugadores. Me alegro mucho por Fran porque es un chico de la casa que tiene una actitud top. Ha redondeado el buen torneo con el gol. El otro día se lo dije, si llegas vas a meter, si no llegas no. Y hoy estaba donde tenía que estar», comentó sobre Fran García.

Sobre Gonzalo García, explicó lo siguiente: «Lo ha vuelto a hacer. Tiene características de goleador. Está en el momento oportuno, en el lugar oportuno. Estamos contento con su trabajo y lo está acompañado con goles». Por último, habló de Mbappé: «Todavía no está al cien por cien, pero sigue mejorando. Tenemos tres días para que siga creciendo de cara a la semifinal».