Xabi Alonso da la bienvenida a Huijsen al Real Madrid

Xabi Alonso ha dado la bienvenida a Dean Huijsen. El central ha sido presentado este martes como nuevo jugador del Real Madrid en la Ciudad Deportiva de Valdebebas. El tolosarra, que se encontraba dirigiendo su segunda sesión como entrenador del Real Madrid, aprovechó la presencia de su nuevo pupilo para saludarle y darle una cálida bienvenida en su primer día como madridista.

El 17 de mayo el Real Madrid anunciaba el fichaje del internacional español procedente del Bournemouth. Dean Huijsen llega para reforzar la zaga del conjunto blanco, que tiene nuevo director técnico a los mandos en el banquillo. El club quería apuntalar el equipo con nuevos fichajes para que jugaran el Mundial de Clubes, y lo ha hecho con dos llegadas, Huijsen y Alexander-Arnold, además de Xabi Alonso en el banquillo.

Este martes 10 de junio ha sido el turno para la presentación de la nueva joya del fútbol español. Huijsen se ha convertido ya en uno de los habituales de Luis de la Fuente en la selección española. De hecho, el nuevo futbolista del Real Madrid ha sido titular en los dos últimos partidos de la Roja en la Liga de Naciones, la semifinal frente a Francia y la final contra Portugal, cuajando en ambos dos buenas actuaciones que reflejan el gran potencial que tiene este joven jugador de apenas 20 años.

A pesar de su juventud, el central ha demostrado tener una personalidad digna de un veterano, especialmente con el balón. Tras su buena temporada con el Bournemouth, el Real Madrid dio el paso para firmar a uno de los mayores talentos del fútbol español, adelantándose a algunos de los grandes equipos de Europa. Como el propio Huijsen ha dicho, «desde que me llamó el Real Madrid no tenía ojos para otro equipo». En cuanto apareció esta oferta, el defensor nacido en Ámsterdam y criado en Málaga no quiso saber nada de nadie más porque quería cumplir su sueño de vestir de blanco en el Santiago Bernabéu.

Aprovechando la presentación de Huijsen con el 24 a la espalda, Xabi Alonso ha acudido a saludarle después de que el central se hiciera las fotos protocolarias con Florentino Pérez y su familia. Entrenador y jugador mantuvieron su primera conversación antes de que el central se ponga a sus órdenes para preparar el Mundial de Clubes junto al resto de sus compañeros, que ya han comenzaba a trabajar estos días antes de poner rumbo a Estados Unidos.