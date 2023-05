Walker: «Vinicius hace lo que tiene que hacer para ganar partidos»

Kyle Walker atendió a los medios de comunicación en la previa de la vuelta de las semifinales de la Champions que medirán en el Etihad a Manchester City y Real Madrid. Tras el empate que ambos equipos firmaron en el estadio Santiago Bernabéu, todo se decidirá en Inglaterra. El lateral del conjunto citizen se pronunció sobre el gran momento de Vinicius Jr y asegura que le tiene mucho respeto.

Vinicius

«Se trata del equipo, es un partido de equipo. Me enfrento contra uno de los mejores jugadores del mundo y defenderle va a ser interesante, como la semana pasada».

Momento del City

«Sabemos cuál es el objetivo del club y estamos en un gran momento desde hace dos meses. El empate del Bernabéu fue bueno, porque en el Etihad tenemos mucha confianza. Aquí tenemos muy buenos resultados».

Champions League

«Este año lleva muchos años juntos y hemos superado situaciones difíciles. La final de Oporto, el partido ante el Tottenham… Puede ser un momento decisivo para escribir nuestros nombres en los libros de historia».

¿Qué piensa cuando le ataca Vinicius?

«Hay que mostrar respeto, como tuve con Mbappé. No le voy a invitar a regatearme y a marcar. Si no pudiera controlar a estos cracks mundiales no estaría aquí hablando con vosotros».

Regreso al once

«Hay que ser profesional y respetar al jefe, al patrón. Todo lo que ha hecho Pep para mí y para el club es increíble. Por supuesto que me dolió cuando no jugué, pero es normal. Soy uno de los capitanes y no puedo mostrar la decepción que pueda tener».

Mes de enero

«En la Premier tuvimos que recortar distancias, pero la fase de grupos de la Champions fue buena. Siempre mejoramos en la fase decisiva del año. Gündogan, por ejemplo, se convierte en Zidane cuando llega el mes de mayo».

Velocidad

«Tengo 32 años, pero no soy un viejo. Me encuentro muy bien y me cuido mucho. Aguanto la sobrecarga de partidos bastante bien. Y hay que dar las gracias a mis padres por mis genes. El otro día hice un test de velocidad y llegué a 37,5 km/hora».

¿Quién es más rápido, Haaland o Walker?

«No lo sé, el entrenador no quiere hacer test de largas distancias. Diría que Haaland».

Abrazo a Vinicius en la ida

«Quería hacer un truco arcoíris. Los boxeadores siempre pelean y luego se dan la mano. El nivel de respeto que le tengo es máximo. El Madrid es un club gigante y le respeto, aunque en la cancha durante el partido no lo habrá. Esto es como un perro come perro, a ver quién es más fuerte».

Carácter del City

«Somos un equipo que siempre pelea por los títulos y por eso tenemos confianza».

¿Qué significa la Champions?

«Hay que mirar al otro lado de la ciudad… El Manchester ha ganado mucho. Echamos de menos la Champions, porque la inversión de los dueños ha sido muy alta. Se lo debemos a ellos y a nosotros. Necesitamos la revancha de aquella final en Oporto en la que no estuvimos bien. Pero sabemos que el pase a la final será muy duro…».

¿Vinicius provoca?

«Es un jugador muy bueno y hace lo que tiene que hacer para ganar partidos. Yo no me meto en eso. Yo he sufrido cosas en la vida real que son mucho más complicadas, por eso no pienso en esas cosas y nunca contesto. Forma parte del juego».