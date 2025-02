¿Se volvió a autolesionar Guardiola tras el derrumbe del City contra el Real Madrid?

Pep Guardiola volvió a levantar sospechas cuando salió a comparecer ante los medios de comunicación tras la dura derrota de su Manchester City contra el Real Madrid en el partido de vuelta de la repesca de la Champions. Los blancos ganaron la eliminatoria por un global de 6-3 y el entrenador catalán vivió una de sus noches más oscuras en los banquillos. Un rasguño en su sien minutos más tarde de la finalización del encuentro produjeron incertidumbre por si se había vuelto a autolesionar.

Recordemos que el pasado 26 de noviembre Guardiola pilló a todo el mundo por sorpresa cuando salió a rueda de prensa con la cabeza y la nariz llena de arañazos después de que a su equipo le empatara el Feyenoord en un duelo que ganaban 3-0 en el Etihad. Ese día admitió que quería hacerse daño y luego tuvo que salir en redes sociales a aclarar que en ningún caso quería promover las autolesiones.

Sin embargo, puede que por fruto de desesperación este miércoles lo volviera a hacer en el Santiago Bernabéu y, aunque los rasguños no eran tan acentuados como el de aquella noche, ese tono rojo en su sien y parte de su frente levantaron de nuevo las sospechas sobre una pequeña autolesión de Guardiola tras encajar una de las derrotas más duras de su carrera contra el Real Madrid.

Los blancos eliminaron al City y pasaron a octavos de final, una ronda para la que descubrirán su rival en el sorteo de este viernes (únicamente les puede tocar el Atlético o el Bayer Leverkusen). A Guardiola, totalmente descolgado del liderato de la Premier y eliminado en Champions, ya sólo le queda meter a su equipo en posiciones de clasificación a la máxima competición europea para la siguiente temporada.

La noche más dura de Guardiola

Guardiola analizó el partido por la vía rápida: «El mejor equipo ganó y nosotros hemos hecho un mal año en esta competición. Cuando terminas el 22 es que has estado mal. Queríamos llegar bien al partido y no tenemos el ritmo que tiene el Real Madrid en todas las áreas. Es el año en el que me he encontrado el mejor Madrid. Tienen capacidad de tener posesiones largas, de correr, de defender alto, atrás. Les felicito».