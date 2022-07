Vinicius vuelve hecho un toro

Vinicius Junior arrancará la pretemporada del Real Madrid este domingo en plena forma después del trabajo que ha estado realizando durante sus vacaciones. El delantero brasileño ha combinado unos días de diversión y relajación con días de intenso trabajo físico y los resultados se dejan ver en la figura de la que presume en sus redes sociales. Después de una campaña con un peso fundamental en el equipo de Carlo Ancelotti, Vinicius está preparado para una nueva temporada en la que se espera que su desborde vuelva a ser clave.

El autor del gol que dio la victoria del Real Madrid ante el Liverpool en París y que valió la Decimocuarta, es decir, Vinicius Junior, está listo para ponerse a las órdenes de Carlo Ancelotti después de un mes de merecidas vacaciones. El brasileño ha aprovechado al máximo su tiempo, con viajes a Miami, Las Vegas, Brasil, y diversión rodeado de amigos, pero también ha reservado su espacio para ponerse en plena forma. No hay más que ver la tableta de abdominales que luce y de la que presume estos días en sus redes sociales.

Todo fruto de un plan específico dividido en 15 días para viajar y otra quincena de preparación física, guiada por Thiago Lobo, y que también hace de fisioterapeuta para el brasileño. El plan de trabajo de Lobo en el que no sólo participa Vinicius, sino también sus amigos -ya sean profesionales del fútbol o no-, consta de cuatro horas de intenso trabajo matinal y tardes de descanso. Eso sí, todo en un ambiente súper sano, donde, a pesar de estar en Ibiza, no hay cabida para fiestas.

Thiago Lobo lleva varios años trabajando con Vinicius Junior y es uno de los grandes responsables de su gran estado de forma. Después de muchos años de trabajo en el Santos, Lobo se vino después a Europa, acompañando a Gabriel Barbosa al Inter de Milán. Desde hace unos años, es el hombre de confianza del brasileño, guía a la hora de cuidar su alimentación y mantenerse en plena forma. Su forma de trabajar viene consensuada siempre con el club, para realizar unas tareas acordes a las que el jugador realiza en Valdebebas y que no vayan a causar una sobrecarga en algunas zonas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Vinicius Jr. ⚡️🇧🇷 (@vinijr)

Listo para la pretemporada

Vinicius Junior está listo para incorporarse al trabajo en Valdebebas, después de gozar de unos días más de vacaciones como los demás internacionales. El brasileño se reunirá con Ancelotti, que podrá comprobar el gran trabajo que ha estado realizando durante las últimas semanas y ponerse a preparar los próximos compromisos de los blancos para este verano.

En la pasada temporada, Vinicius fue una pieza fundamental para el técnico italiano. Acumuló 4272 minutos en sus piernas y fue autor de 22 goles y 16 asistencias, siendo el jugador más desequilibrante de la Liga.