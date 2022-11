Vinicius se reivindica ante la dureza de sus rivales: «Si te persiguen es porque te tienen miedo»

Vinicius Jr ha estado en el foco de la polémica en las últimas jornadas de Liga por las numerosas patadas y entradas peligrosas que ha recibido de sus rivales. Como contra el Cádiz en el Santiago Bernabéu o contra el Rayo en Vallecas. Por ser las más recientes, pero no las únicas. Bien es cierto que el futbolista del Real Madrid no ha sabido gestionar de la mejor manera sus reacciones pese a ser el jugador que más faltas recibe de las cinco grandes ligas. «Lo que pasa en el campo se queda en el campo, pero se ha ido demasiado lejos», comenta el brasileño.

«Se puede llegar con fuerza, pero ellos estaban siendo sucios en los duelos», continúa el ’20’ del conjunto blanco. Y es que, el gran número de patadas que ha recibido en las últimas fechas, al igual que su compañero Rodrygo, llegaron al punto de generar cierto miedo por el hecho de poder perderse el que sería su primer Mundial: «Rodrygo y yo sufrimos mucho en esos últimos partidos y nos temíamos lo peor, lesionarnos y perdernos el Mundial», añade el jugador paulista.

«Cuando empiezas a ser un jugador importante, los rivales vienen a por ti con más fuerza. Hay que aprender a lidiar con eso». No obstante, se ha visto a un Vinicius algo desesperado con sus rivales por la dureza que emplean en su juego. Por ello, se llegó a ver a un Carlo Ancelotti obcecado en tratar de calmar a su jugador durante el partido de Vallecas cuando el brasileño peor lo estaba pasando.

En una entrevista para Reuters, el extremo brasileño habló también sobre la influencia que ha tenido y sigue teniendo Neymar y Cristiano Ronaldo, dos jugadores que también sufrieron en sus carnes la extrema dureza de sus rivales, especialmente en España: «Aprendí mucho de Neymar cuando jugaba en el Barcelona, él también sufrió mucho. Cristiano, cuando jugaba en el Real, también», recuerda.

Por otro lado, incide en la figura de su actual compañero de selección: «Neymar pasó por muchas cosas como jugador joven, teniendo que jugar a una edad tan temprana y con mucha presión. Así que él es el que se encarga hoy de que todo sea más fácil para la nueva generación». Y donde buscarán la sexta estrella, que se les resiste desde hace 20 años: «Es un sueño porque hemos crecido idolatrándole. Es muy importante lo que hace como líder. Sabe que ayudándonos a nosotros, nosotros también podemos ayudarle mucho, a hacer un gran Mundial», comenta ilusionado el joven extremo.

Importancia de Benzema

Karim Benzema ha sido un gran padre futbolístico para Vinicius en estos años. El jugador francés asumió el liderazgo de un vestuario lleno de jóvenes jugadores, donde ha tratado de ayudarles en su formación y crecimiento: «Fue Karim quien me dijo que estuviera tranquilo y tuviera paz mental, porque si los rivales te persiguen es porque eres relevante, porque te tienen miedo. Por eso, cuando cojo el balón y voy hacia delante, lo hago con ganas. Sí, me pueden hacer daño. Pero estoy preparado para el desafío», avisa.

Vinicius, comprometido socialmente

Por último, Vinicius muestra su lado más humano con la sociedad y pone de ejemplo a grandes estrellas del deporte como Hamilton o Lebron James demostrando de esta manera una gran madurez pese a sus 22 años de edad: «Creo que tengo que hacer más. Veo cómo deportistas como Hamilton y LeBron James hacen el bien y yo quiero hacer lo mismo, ayudar a la gente de muchas maneras. La educación es importante, porque no todo el mundo puede llegar a ser jugador. Muchos lo intentan, pero no todos lo consiguen. Así que me esfuerzo por ayudar a la gente de Brasil a seguir mejorando y evolucionando como persona».