Rodrygo responde con pruebas a Fali

Rodrygo y Vinicius volvieron a sufrir las dureza del equipo rival en la victoria del Real Madrid ante el Cádiz. En esta ocasión fue Fali el que se convirtió en protagonista para mal del partido después de agredir de forma intencionada a Rodrygo durante la primera mitad. El jugador del conjunto gaditano escurrió el bulto a la conclusión del partido y el brasileño respondió en las redes sociales aportando el vídeo del puñetazo del defensa.

Todo ocurrió en el minuto 28 del duelo que enfrentaba a Real Madrid y Cádiz en el Bernabéu. Ahí, sin el balón en juego, Fali agredió a Rodrygo propinándole un puñetazo que se quedó sin sanción. Después del revuelo generalizado tras la ocasión, el VAR decidió no intervenir e incluso no se pudo apreciar repeticiones por televisión.

Después del lío en el túnel de vestuarios y de que el Real Madrid se llevara los tres puntos, Fali dio su versión de los hechos y se llevó la respuesta de un Rodrygo que clamó contra el VAR en zona mixta. “No es un incidente. Lo ha hecho a propósito. Me ha mirado y me ha dado. Es una vergüenza. No sé para qué está el VAR. Una agresión, eso no cabe en el fútbol», afirmó el jugador brasileño visiblemente enfadado.

Respuesta en las redes

Pasadas unas horas de la conclusión del partido y durante la madrugada, Rodrygo también se pronunció en las redes sociales sobre la agresión de Fali. «Me dijo que no hizo nada», escribió el futbolista brasileño a la vez que escribió fotos con muchas sonrisas y adjunto el vídeo del claro puñetazo del central del Cádiz que quedó impune.