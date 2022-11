Fali reconoce la agresión a Rodrygo: «Me he pasado un poquito… bastante»

Fali fue uno de los protagonistas de la victoria del Real Madrid sobre el Cádiz. El defensa cadista golpeó a Rodrygo en una jugada que no fue revisada por el VAR ni repetida por televisión. El propio Fali reconoció tras el partido la agresión.

«Es verdad que sí que le doy. Rodrygo dice que es un codazo, pero no lo es. Me he disculpado enseguida. El fútbol es contacto, pero me he pasado un poquito… bastante», admitió el defensa del Cádiz, que sólo vio tarjeta amarilla por encararse por Vinicius y no por el golpe a Rodrygo.

«No es para hacerle daño. Parece más de lo que es en directo. Le intento agarrar de la cabeza con el brazo», intentó explicarse después.