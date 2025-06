Vinicius y Real Madrid, condenados a entenderse

Vinicius y el Real Madrid están condenados a entenderse. La ampliación de contrato del brasileño este verano es una prioridad para la entidad madridista, una cuestión de Estado, y llegará más pronto que tarde. De hecho, todo está hablado y pactado, a falta de cerrar unos pequeños flecos que ambas partes harán porque se cierren. Simplemente, deben poner un poco de su parte.

El Real Madrid no se puede permitir el lujo de llegar al verano de 2026 con Vinicius estando a seis meses de ser libre para negociar por el equipo que quiera, por lo que, para los blancos, ampliar el contrato en las próximas semanas es muy importante. También lo es porque en la entidad madridista están convencidos de que el futuro es Mbappé y el brasileño, por el que siempre han apostado.

Por otro lado, Vinicius considera que debe ser el jugador mejor pagado de la plantilla, algo que sucederá una vez se rubrique con una firma la renovación. Hay que recordar que la entidad madridista ya subió el salario al brasileño el pasado verano, cuando llegó Mbappé. En esta ampliación de contrato, la mejora será notable y justa.

Tras el partido contra el Salzburgo, donde volvió a demostrar su mejor versión, hizo un gol y dejó una asistencia para el recuerdo, fue preguntado por esta circunstancia y su respuesta fue clara: «Tengo dos años más, pero siempre he dicho que quiero seguir aquí toda mi carrera y hacer historia con este equipo. Ojalá poder seguir aquí muchos años, marcar más goles y ganar más títulos».

Los motivos de su «no» a Arabia Saudí

Vinicius no veía en estos momentos clara la posibilidad de dar el salto hacia Arabia Saudí. Si bien es cierto que parte de su entorno no lo veía con malos ojos, la realidad es que el jugador no ha terminado de convencerse. El brasileño no estaba dispuesto, a sus 24 años, a firmar un contrato que le atase a un equipo de Arabia Saudí durante muchos años. Por ello, ha descartado este interés.

El tiempo de contrato, superior a los dos años que estaba dispuesto a jugar Vinicius en Arabia Saudí, es lo que le ha hecho replantearse su situación, por lo que el jugador se ha inclinado por renovar su contrato.

El esfuerzo de Arabia Saudí

La primera propuesta reportaba a Vinicius 1.000 millones netos por cinco temporadas, 200 kilos al año, un contrato con el que multiplicaría notablemente su salario en el Real Madrid, que en verano se vio mejorado para cobrar lo mismo que Mbappé. Además, la propuesta del PIF de Arabia Saudí para que el brasileño diese el paso de hacer las maletas para jugar en Arabia Saudí incluía también la opción de que el brasileño…

Esta nueva propuesta mejora notablemente todas las cifras. La idea de Arabia Saudí es ofrecer a Vinicius una cifra próxima a los 300 millones de euros por temporada. Mejoraría en casi 100 kilos la primera propuesta. Por lo tanto, por cinco temporadas, pasaría de ingresar 1.000 millones de euros a una cifra próxima a los 1.500 millones. Además, también mejorarían la oferta que harían al Real Madrid para tratar de llevarse a su estrella.