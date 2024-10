El Real Madrid entra en su primera semana fantástica de este mes de octubre con la tranquilidad que les da el haber ganado al Celta en Vigo. Un partido capital para los blancos, ya que de no haber sumado los tres puntos en Balaídos hubiesen empezado de la peor de las maneras un Tourmalet en el que se iban a jugar muchas de las opciones de la temporada tanto en Liga como en Champions. Ganar era lo más importante y ver a como Mbappé y Vinicius marcan diferencias necesario para los blancos.

Los hombres de Carlo Ancelotti tienen todavía un gran margen de mejora, pero necesitan que Mbappé y Vinicius cumplan con su papel mientras el resto de piezas van encajando. Y este papel no es otro que ganar. Con estos dos jugadores enchufados, tal y como sucedió en Balaídos contra el Celta, las probabilidades de ganar crecen exponencialmente. Los necesitan a ellos y a un Courtois que siempre está para hacer milagros bajo palos.

Ancelotti advertía en la rueda de prensa previa al encuentro que este último parón de selecciones, en el que Mbappé se ha quedado en Valdebebas trabajando, potenciando diferentes aspectos y descansando, le ha venido francamente bien al francés. Ante el Celta lo demostró con un golazo, el más bello que ha marcado como jugador del Real Madrid, y mostrando un juego mucho más eléctrico y ligero. Todavía debe mejorar, pero ya se vieron brotes verdes. Sería por eso que Ancelotti por primera vez tras mucho tiempo salió a rueda de prensa relajado y de buen humor.

La ausencia de pretemporada le había pasado factura a Mbappé en sus primeros meses como jugador del Real Madrid. Hasta la fecha, la entidad madridista no había podido disfrutar de la versión más dominante del jugador francés. Pero el reto es que a partir de ahora empiece a subir notablemente su nivel para comenzar a ser determinante. Contra el Celta la mejoría fue evidente, pero debe seguir creciendo.

En el Real Madrid destacan que futbolísticamente está especialmente fino. Se está encontrando consigo mismo. Además, el ruido de fuera le afecta lo justo. El galo sólo se centra en mejorar su físico para tratar de volver a ser el jugador diferencial que fichó la entidad madridista. En Valdebebas ha estado estos días teniendo un plan especial focalizado en recuperar y potenciar su físico. Mbappé se ha puesto en manos de Pintus y su equipo para terminar de definir un físico que no le permite rendir al máximo nivel. No obstante, la preocupación siempre ha sido mínima en el Real Madrid, ya que sabían perfectamente que los primeros meses del galo en Valdebebas no iban a ser sencillo.

Vinicius sigue creciendo al ritmo de Mbappé

La situación de Vinicius era diferente a la de Mbappé. El brasileño estaba mejor que el francés en los partidos previos al parón de selecciones, pero contra el Celta también enseñó una mejoría notable. Más rápido, más ágil, más peligroso, más certero y menos polémico.

Vinicius se centró en jugar sólo y exclusivamente al fútbol y su equipo lo celebró, ya que volvió a ser determinante haciendo el gol de la victoria tras aprovechar una asistencia medida de Modric. Por delante viene Dortmund, Barcelona, Valencia y Milan y el Real Madrid los necesita a ambos muy enchufados.