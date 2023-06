Vinicius exige que se hagan públicas las imágenes de las cámaras de seguridad

Vinicius Junior utilizó las redes sociales para mostrar su indignación por lo ocurrido en Cornellá durante el amistoso que enfrentó a Brasil y Guinea. «Mientras yo jugaba con la ya histórica camiseta negra y me emocionaba, mi amigo era humillado y escarnecido a la entrada del estadio. El trato fue triste, en todo momento dudaron de la escena surrealista que sucedió. El backstage es asqueroso. Pero para que todo se haga público, pregunto a los responsables: ¿dónde están las imágenes de las cámaras de seguridad?», escribió el brasileño.

Enquanto eu jogava com a já histórica camisa preta e me emocionava, meu amigo foi humilhado e ironizado na entrada do estádio. O tratamento foi triste, em todos os momentos duvidaram da cena surreal que aconteceu. Os bastidores são nojentos. Mas pra deixar tudo público, pergunto… https://t.co/41RIJIJiuZ

— Vini Jr. (@vinijr) June 17, 2023