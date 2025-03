Vinicius denuncia un episodio de racismo contra un jugador que rompió a llorar en Brasil

La pelea de Vinicius Junior contra los racistas no acaba y este viernes denunció otro episodio racista en su país, Brasil, durante un partido de filiales. Todo ocurrió en Paraguay en un duelo de la Copa Libertadores sub-20, cuando Luighi, jugador del Palmeiras, rompió a llorar tras sufrir ataques racistas por parte de hinchas del Cerro Porteño. Su equipo ganó por 3-0, pero la victoria fue empañada por este caso de racismo que se ha encargado de ampliar el futbolista del Real Madrid a través de sus redes sociales.

Vinicius defendió y apoyó a Luighi y además mandó un dardo a la Conmebol, a la que acusó de inacción en este tipo de episodios: «Enhorabuena por tu posición, hermano. Es triste, pero mantente fuerte. Luchemos juntos. ¿Hasta cuándo, Conmebol? ¡Ustedes nunca hacen nada! ¡Nunca!». Su mensaje estaba adjunto a una imagen en la que se ve al futbolista del Palmeiras marchándose del terreno de juego, momento en el que ocurrieron los incidentes.

Luighi estaba caminando por la banda mientras discutía con varios aficionados del Cerro Porteño hasta que alguno de ellos respondió haciendo el gesto del mono. Luego se le vio realmente afectado en el banquillo y una vez concluido el partido protagonizó una imagen muy llamativa al romperse en plena entrevista. Además, este mostró su indignación, ya que ninguna de las preguntas que le formularon en zona mixta tenían que ver con lo ocurrido.

«No, no. ¿Es en serio esto? ¿No me van a preguntar sobre el acto de racismo que ocurrió hoy conmigo? ¿De verdad? ¿Hasta cuándo vamos a pasar por esto? Dime, ¿hasta cuándo? Lo que me hicieron es un crimen, ¿no van a preguntar sobre eso?», dijo Luighi visiblemente emocionado ante la cámara de televisión.

Vinicius y su lucha contra el racismo

Vincius es un abanderado en la lucha contra el racismo. De hecho, el brasileño también lloró por este motivo en plena rueda de prensa antes del amistoso entre España y Brasil que se disputó en el Santiago Bernabéu en marzo del año pasado. El ‘7’ del Real Madrid recogió el premio Kopa en la gala del Balón de Oro de 2023 por su cruzada frente a los racistas.