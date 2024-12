El vestuario del Real Madrid terminó «indignado» con Martínez Munuera

Indignación. Enfado. Malestar. Cabreo morrocotudo, en definitiva. El vestuario del Real Madrid no entendía absolutamente nada de la decisión de Juan Martínez Munuera, árbitro reincidente, de esos que destinaron parte de su capital para pagar los servicios de Negreira Jr. Lo más grave fue, sin duda, el penalti que ni el árbitro de campo ni el VAR, donde estaba el asturiano Pablo González Fuertes, quisieron señalar a Vinicius a los 75 minutos de encuentro. Pero no fue la única decisión que no entendió absolutamente nadie en la caseta madridista.

En el vestuario del Real Madrid consideran que Juan Martínez Munuera dejó sin señalar dos penaltis a favor de los blancos, pero también creen que las decisiones del árbitro del colegio valenciano jugaron en contra de sus intereses. No comprenden el motivo que llevó al árbitro a pitar el final de la primera mitad cuando los de Ancelotti estaban en la frontal del área atacando. Tampoco entiende, más si cabe, tras ver el tiempo perdido por los jugadores del Rayo Vallecano durante los 90 minutos, señaló el final del encuentro cuando Bellingham recibía una falta. Sí, el tiempo estaba cumplido, pero también es cierto que ni de lejos en los siete minutos de añadido estuvo el balón en juego.

Pero hubo más cosas que enfadaron a los jugadores del Real Madrid. Juan Martínez Munuera prefirió no castigar con cartulinas agarrones en los que los jugadores del Rayo Vallecano cortaban contras con patadas o agarrones que quedaban libres de amarilla. Un ejemplo fue la acción de Lejeune sobre Vinicius, donde terminó amonestado el brasileño con amarilla y sancionado para el encuentro contra el Sevilla por protestar. También dejó de pitar varias faltas bastante evidentes. O, el otro penalti que reclama el vestuario del Real Madrid, el que cometió Pathé Ciss sobre Arda Güler en el minuto 43 de la primera mitad. El defensa decidió quitarse de encima al turco con un empujón claro delante del árbitro, que no señaló.

Por todo esto, el Real Madrid salió de Vallecas visiblemente molesto por la actuación del árbitro. «El penalti sobre Vinicius me parece bastante claro», aseguraba Ancelotti en rueda de prensa tras el partido contra el Rayo Vallecano. Y es que, nadie en el vestuario de la entidad madridista niega que han cometido errores en Vallecas que también han ayudado a perder dos puntos en su lucha por la Liga, pero la actuación arbitral ha sido tan perjudicial para los intereses del equipo blanco que la indignación era total.

Un árbitro denunciado por el Real Madrid

Juan Martínez Munuera fue denunciado por el Real Madrid por la «redacción negligente del acta» al omitir los insultos a Vinicius en estadio de El Sadar de Pamplona -la pasada temporada-. En ese encuentro, que ganó el conjunto de Ancelotti a Osasuna, el árbitro omitió del acta arbitral los claros insultos que sufrió Vinicius. Pese a que otros jugadores le avisaron de lo que estaban escuchando, y con el árbitro colocado al lado (por lo que tendría que haberlos escuchado), Martínez Munuera no puso nada sobre esos graves cánticos, entre los que se encontraban los de «Vinicius muérete».

Por este motivo, el Real Madrid denunció a este colegiado al acusarle de una supuesta «redacción negligente del acta» al considerar que «omitió, de forma voluntaria y deliberada, los insultos y gritos vejatorios dirigidos de forma reiterada» al brasileño. Los árbitros -el CTA- se revolvieron ante esa denuncia del Real Madrid y acusaron al conjunto blanco de «injustas acusaciones vertidas».