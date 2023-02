«Aún no he decidido qué haré». Nacho Fernández pasó por la zona mixta de Anfield y se quiso parar ante la petición de las radios y habló de su futuro. Tras marcarse un partidazo contra el Liverpool en la ida de los octavos de final de la Champions, no dudó revelar lo que siente en este momento. Su continuidad o no en el Real Madrid se tiene que resolver más pronto que tarde, ya que finaliza contrato el 30 de junio de 2023.

«Es una decisión personal y familiar. No quiero lanzar un mensaje porque mi relación con el club no puede ser mejor, es increíble, pero se me han pasado por la cabeza muchas cosas. Ahora estoy jugando mucho más y estoy mucho más contento. Cuando tome la decisión, el primero en saberlo será el club. Aunque juegue todos los minutos, no influirá en mi decisión», aseguró.

Si Nacho tiene dudas, en el Real Madrid nadie las tiene. Todos quieren que se quede. Lo quiere el club, lo quiere Ancelotti y lo desean unos compañeros que le muestran su cariño privada y públicamente. Dentro de la caseta madridista le piden que acepte la oferta que la entidad le presentará a su debido tiempo. Porque esa la tendrá seguro. Por otro lado, utilizaron las redes sociales para decirle que continuase. «Lateral, central, extremo, da igual, es muy bueno», le escribió Ceballos. Rüdiger le puso corazones. Aunque el más claro fue Vinicius con un «quédate».

Nacho tiene dudas y en los próximos meses debe decidir qué hacer con su futuro. El canterano reveló ante los periodistas que lo ha pasado muy mal esta temporada. Tras ser titular en Almería en la primera jornada de Liga, en los siguientes 10 partidos sólo participó en tres. Fue señalado por Ancelotti y su cuerpo técnico por la acción del primer gol de los andaluces. Tampoco le sentó bien lo que pasó recientemente en el Mundial de Clubes, cuando el italiano apostó por Alaba después de que el austriaco hubiese sufrido una gastroenteritis en los días previos al torneo.

La situación está cambiando radicalmente, ya que en los últimos 12 partidos ha jugado en todos y nueve de ellos como titular. Su rendimiento ante el Liverpool en Anfield refleja cual es su nivel. Un jugador único, que rinde y muy bien en las tres posiciones de la zaga. Ahora, tiene una conversación pendiente con las instancias más altas del club y, es posible, que estas sean las que le hagan ver que tiene que terminar su carrera siendo un ‘one club man’. Sólo cuatro jugadores en la historia del Real Madrid pueden decir que únicamente han vestido la camiseta blanca a lo largo de su carrera:José María Zárraga, José Antonio Camacho, Miguel Porlán ‘Chendo’ y Manolo Sanchís. El de Alcalá puede ser el quinto, aunque antes tiene que querer renovar.