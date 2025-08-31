El VAR se ceba con el Real Madrid: el sorprendente dato de goles anulados que casi triplica al Barça

El VAR se ha cebado con el Real Madrid. Y es que los blancos son el equipo con más goles anulados por esta tecnología de vídeo desde que se implementase hace siete años, concretamente en la temporada 2018/19. Concretamente son 37 el número de tantos invalidados por el sistema de videoarbitraje.

El segundo equipo es el Villarreal con 20, seguido del Sevilla con 19, Atlético con 18 y Celta con 17. Completan la lista la Real Sociedad con 16, el Barcelona con 14, los mismos que Espanyol y Valencia. Es decir, el conjunto de Chamartín casi triplica a los culés en cifras, registrando 23 dianas más que su eterno rival. Sin duda, son unas estadísticas muy escandalosas que indignan mucho a todo el madridismo.

🚨 Most La Liga goals overturned by VAR ❌ pic.twitter.com/lWiqdprkTH — Madrid Zone (@theMadridZone) August 30, 2025

Esta desorbitada cifra de goles anulados que ha sufrido la entidad que preside Florentino Pérez volvió a inflarse con los tres tantos invalidados la noche de este sábado por el árbitro principal Sánchez Martínez y Pulido Santana desde el VAR en la victoria del Real Madrid sobre el Mallorca (2-1). Dos dianas fueron anuladas a Kylian Mbappé y otra más a Arda Güler por una mano involuntaria. Esta última acción fue la que hizo estallar a todo el Bernabéu teniendo en cuenta que horas antes en Vitoria se había permitido una infracción idéntica de Giuliano Simeone que sí subió al marcador para el Atlético contra el Deportivo Alavés.

Los pupilos del ‘Cholo’ no se fueron de vacío de Mendizorroza gracias a que no la vio García Verdura sobre el césped y González Fuertes en el VAR. «A mí también me ha sorprendido», dijo Xabi Alonso en la rueda de prensa post partido. Y es que la acción fue muy parecida e incluso más evidente la de Giuliano, ya que este tocó la pelota claramente con la mano para orientársela antes del disparo que significó el 0-1 del Atlético en Vitoria.