Fede Valverde compareció al término del Clásico de Liga entre Barcelona y Real Madrid. El uruguayo se mostró hundido y «triste» tras una derrota de los blancos frente al máximo rival que deja prácticamente sentenciada la Liga. El centrocampista hizo una valoración del juego de su equipo y fue crítico, puesto que piensa que tendrían que haber ganado el encuentro a expensas de las decisiones arbitrales.

Primeras sensaciones

«Estoy triste. Necesitábamos y queríamos ganar. La primera parte fue de ellos y en la segunda se han casado por la presión que hemos generado durante muchos minutos. Nos faltó liquidar el partido, pero no concretamos las ocasiones y eso nos perjudicó».

Gol anulado al Madrid

«Yo estaba fuera y no me di cuenta de nada, de hecho festejé el gol. Los errores arbitrales son cosas que pueden pasar. Hoy fue en contra, pero no vi la jugada y no puedo opinar sin saber. Tendríamos que haber ganado el partido y no esperar una decisión del árbitro.»

Juego del equipo

«En la primera parte nos metimos atrás para tener la pelota. Ellos se crecieron y jugaron bien. Nosotros dejamos muchos espacios y lo aprovecharon en la segunda parte. Fuimos mucho mejores pero no pudimos meter gol.»

¿Adiós a la Liga?

«No decimos adiós a la Liga, siempre que haya posibilidades hay que pelearla. La Liga sirve para estar bien anímicamente y eso nos ayuda a disfrutar más la Champions».