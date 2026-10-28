Valverde no tiene lesión y estará contra el Racing

El Real Madrid respira con Fede Valverde. Las pruebas han confirmado que sus molestias no se han traducido en una lesión y el uruguayo podrá llegar en perfectas condiciones al partido del domingo en Santander. El margen hasta la visita al Racing juega a su favor y despeja una de las preocupaciones de cara al próximo compromiso.

El capitán ha pasado las pruebas médicas este miércoles en Valdebebas en el regreso de los de Mourinho a los antrenamientos tras ganar el Clásico y el resultado permite afrontar los próximos días sin la amenaza de una lesión. Sus molestias habían obligado a comprobar su estado, pero la exploración ha descartado un problema mayor. Con el encuentro fijado para el domingo, dispone de tiempo para estar en condiciones de jugar.

También estará Arda Güler. El turco ha trabajado y ha realizado parte de la sesión en el interior de las instalaciones por una sobrecarga. Esa circunstancia tampoco compromete su presencia en El Sardinero. Podrá estar sin problemas ante el Racing, por lo que su trabajo en el interior responde a esas molestias y no supone, por ahora, un contratiempo para el partido.

La situación de Courtois invita a la tranquilidad. El portero está superando los últimos coletazos de la gripe y su participación en Santander no corre peligro. El proceso no ha terminado, pero la previsión es que esté disponible el domingo.

Son tres situaciones diferentes con una misma perspectiva para el encuentro: ninguno tiene comprometida su presencia. Valverde cuenta con unas pruebas que descartan lesión; Güler arrastra una sobrecarga y Courtois está en la fase final de su gripe. El Real Madrid encara así la preparación de la visita al Racing con buenas noticias sobre los tres futbolistas.

BMW y el Real Madrid cancela el acto de entrega

La jornada tenía previsto un acto ajeno al trabajo sobre el césped. Al mediodía se iba a celebrar la entrega de los coches BMW a los jugadores, una cita que ha quedado suspendida.

Tanto BMW como el club decidieron cancelarla nada más conocerse la gravísima tragedia ferroviaria. La entrega de los vehículos quedó fuera de la agenda del día tras una decisión compartida por ambas entidades. El acto previsto para reunir a los futbolistas no se celebrará en una jornada marcada por la tragedia.