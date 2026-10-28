Accidente ferroviario

Valverde se vuelca con el accidente ferroviario en Urda y visibiliza a los desaparecidos: «Me pongo a vuestra disposición»

El capitán del Real Madrid ayuda a los familiares dando información de los que no están localizados

Los jugadores del equipo madridista se vuelca con el accidente en Toledo

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Valverde se vuelca con el accidente ferroviario en Urda y visibiliza a los desaparecidos: «Me pongo a vuestra disposición»
Fede Valverde se vuelca con el accidente ferroviario en Urda. (Getty)

Fede Valverde ejerce de capitán del Real Madrid tanto dentro como fuera del campo. El centrocampista dio el pésame a las familias del accidente ferroviario en Urda (Toledo) y lanzó una iniciativa propia en la que se comprometió a ayudar dando visibilidad y buscar a todas las personas desaparecidas y facilitando los teléfonos de contacto. Un gesto que no solo ha aplaudido el madridismo, sino toda España.

«Mi más sentido pésame a las familias de las víctimas del trágico accidente ferroviario de Toledo. Todo mi cariño y apoyo a los heridos y afectados. Como capitán del Real Madrid, me pongo a disposición para ayudar en lo que sea necesario y colaborar en la difusión de información que pueda ayudar a localizar a las personas desaparecidas. Mucha fuerza a todos», escribió en su perfil de Instagram.

El uruguayo compartió en las últimas horas la foto y descripción de una de las desaparecidas y los contactos para que los familiares busquen a sus seres queridos, además de los centros en los que se puede donar sangre en Toledo y toda Castilla-La Mancha y así ayudar a todos los heridos. Un gesto que se une a todos los jugadores del Real Madrid a la hora de mostrar su apoyo incondicional y compromiso total después de un accidente que ha encogido el corazón de España.

 

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