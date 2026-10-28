Valverde se vuelca con el accidente ferroviario en Urda y visibiliza a los desaparecidos: «Me pongo a vuestra disposición»

Fede Valverde ejerce de capitán del Real Madrid tanto dentro como fuera del campo. El centrocampista dio el pésame a las familias del accidente ferroviario en Urda (Toledo) y lanzó una iniciativa propia en la que se comprometió a ayudar dando visibilidad y buscar a todas las personas desaparecidas y facilitando los teléfonos de contacto. Un gesto que no solo ha aplaudido el madridismo, sino toda España.

«Mi más sentido pésame a las familias de las víctimas del trágico accidente ferroviario de Toledo. Todo mi cariño y apoyo a los heridos y afectados. Como capitán del Real Madrid, me pongo a disposición para ayudar en lo que sea necesario y colaborar en la difusión de información que pueda ayudar a localizar a las personas desaparecidas. Mucha fuerza a todos», escribió en su perfil de Instagram.

El uruguayo compartió en las últimas horas la foto y descripción de una de las desaparecidas y los contactos para que los familiares busquen a sus seres queridos, además de los centros en los que se puede donar sangre en Toledo y toda Castilla-La Mancha y así ayudar a todos los heridos. Un gesto que se une a todos los jugadores del Real Madrid a la hora de mostrar su apoyo incondicional y compromiso total después de un accidente que ha encogido el corazón de España.