Valverde: «No estamos acostumbrados a esta situación y nos jode»

Fede Valverde es el jugador del Real Madrid encargado de atender a los medios de comunicación en la previa del encuentro de la Champions que enfrenta a Atalanta y los blancos en Bérgamo. Los madridistas necesitan ganar para no complicarse su futuro en la máxima competición continental. El vigente campeón es vigesimocuarto clasificado tras cinco partidos disputados.

«Estamos en una situación en la que no estamos acostumbrados, pero la única manera de cambiar el paso es salir al máximo. Hay que ser contundentes en defensas, aportar en ataque y los medios ayudar en todo. La Atalanta puede marcar uno a uno, pero hay que sacar cabeza de eso. Estamos jodidos y no estamos acostumbrados a pasar por estos momentos, pero es parte del fútbol parte del proceso. Hay que llegar a final de año para disfrutar de títulos. Hay que tener los pies en la tierra. Hemos ganado muchas cosas, pero dentro del campo se olvida todo», comentó sobre el momento del equipo.

«Es un equipo que te pone en dificultades. Tenemos jugadores muy veloces y rápidos con buen pie. Somos jugadores para vivir estos partidos», continuó. Sobre si ha hablado con Kroos, comentó lo siguiente: «Hemos hablado muy poco. Los consejos que me ha dado estos años ya está. No le puedo pedir consejos como lateral porque sería muy complicado. Estoy a disposición del equipo. Hace un par de partidos tuve un error muy clave que nunca me había pasado en mi carrera. Hoy por hoy soy unos de los capitanes del equipo y un ejemplo».

Sobre la dureza con Ancelotti, explicó que «es parte del trabajo». «Hay veces que nos pueden poner en un altar y es algo muy lindo y otras veces no salen bien y es uno de los peores días de nuestras vidas. Hay que sacarlo adelante, aunque no es fácil».

Valverde y su ambición por jugar

«Siempre es bueno que puedan volver jugadores lesionados y que esté Vinicius es muy importante. Es una alegría tremenda. Luego, que juegue o no será culpa del entrenador», explicó sobre Vinicius.

«¡No! Yo quiero seguir jugando. Uno intenta descansar y alimentarse bien, para estar recuperado el próximo día. Claro que, a veces, la cabeza puede explotar. Tras San Mamés, por ejemplo, me costó mucho dormir, porque no estoy acostumbrado a vivir estos momentos. A mi mujer le decía que podía estar un poco cansado psicológicamente y ella me dijo que nada de hundirse, que soy un capitán y debo poner el pecho a todo esto. Mi prioridad es que el equipo vea que, por más que haya errores, siempre hay que salir adelante. Es un orgullo vestir esta camiseta, defender al mejor equipo del mundo», concluyó Valverde.