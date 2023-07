Vallejo no piensa en salir

El mundo no se acaba ni mucho menos en Kylian Mbappé por Valdebebas. De hecho, desde las oficinas del Real Madrid la situación del francés la mira con atención, pero sin ponerse más nerviosos de lo necesario. Hay otros asuntos que también tienen trabajando a los madridistas, como es el tema de las salidas.

Tres son los jugadores que podrían hacer las maletas este verano. Uno es Mendy, que tiene el cartel de transferible, pero ninguna oferta. Luego está Odriozola, al que quiere la Real y él quiere regresar a la que fue su casa para jugar la Champions, pero todavía no hay nada decidido. Athletic, Juventus y otros equipos europeos también le pretenden. Por último, está Jesús Vallejo.

El central sabe que va a tener muy complicado jugar por la competencia que hay en la defensa madridista -es el quinto central y por delante tiene a Militao, Alaba, Rüdiger y un Nacho que ha renovado y es capitán-, pero, aunque no se cierra en banda, quiere seguir peleando por minutos. La temporada pasada fue el jugador que más veces estuvo disponible para Ancelotti, demostrando que las lesiones que le atormentaron ya son cosa del pasado. Eso sí, sólo sumó 88 minutos en todo el curso.

Vallejo sabe perfectamente cual es su rol, pero quiere trabajar para revertirlo. Ancelotti está encantado con su actitud y su profesionalidad, aunque cree que lo mejor para su carrera es que salga en busca de minutos que le permitan tener el protagonismo que no va a encontrar en el Real Madrid. No obstante, si decide quedarse no habrá ningún tipo de problema.

El jugador ha visto en este mercado cómo ha ido perdiendo dorsales hasta quedarse con el número 25. El aragonés inició el verano con el número 5 cediéndoselo a Jude Bellingham y posteriormente también perdió su siguiente número, el 24, para cedérselo al recién llegado Arda Güler.

Vallejo, que a sus 26 años tiene contrato con el Real Madrid hasta 2025, quiere empezar la pretemporada y hablar con Ancelotti. En ese momento empezará a tomar decisiones. Prisa no tiene y ofertas no le faltan. Equipos de primera en España, como el Granada, donde ya jugó. También están muy pendientes de él en el extranjero.