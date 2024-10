El Valencia-Real Madrid apunta a ser aplazado

Valencia se encuentra devastada por la DANA. Las consecuencias son desoladoras. Una cifra de fallecidos que ya supera los 60 y se espera que siga incrementándose hasta exceder el centenar. El mundo del fútbol se ha volcado con los afectados a través de mensajes de apoyo en las redes sociales.

La Real Federación Española de Fútbol también se ha pronunciado. Lo ha hecho con hechos, al aplazar los partidos de Copa del Rey de Valencia y Levanta tras la petición de los clubes como consecuencia de la DANA. Asimismo, la Liga ha anunciado que todos los partidos que se disputen este fin de semana se iniciarán con un minuto de silencio.

Se desconoce todavía si se realizará en Mestalla, donde deberían enfrentarse Valencia y Real Madrid. El partido apunta a ser aplazado por las devastadores consecuencias humanas y meteorológicas que ha dejado la DANA. La entidad valenciana esperaría al decreto de luto oficial en la provincia para solicitar el aplazamiento del partido. Aunque en este momento se centra en dejar trabajar a los servicios de emergencia.

El Real Madrid no pondrá ningún problema y está a disposición del as necesidades, aunque todavía se desconoce el desenlace. El club blanco fue uno de los primeros en pronunciarse en redes sociales. «El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva quieren expresar sus condolencias a los familiares y seres queridos de las personas fallecidas por el temporal que están sufriendo muchas zonas de nuestro país», rezaba el comunicado.

El aplazamiento generaría un problema añadido para la Liga en general y Real Madrid en particular, que no tendrá descanso hasta finales de año. Tan solo tiene liberado el parón de selecciones. Entre compromisos de los combinados nacionales y competiciones continentales, la primera fecha disponible sería en el mes de enero si Valencia y Real Madrid caen eliminados en las primeras rondas de la Copa.

De lo contrario, el calendario no tendría espacio hasta el mes de febrero, eso si el Madrid no disputa ronde preliminar a octavos de final de la Champions. En ese caso, la semana del 12 al 19 de febrero opositaría a albergar la jornada liguera. La catástrofe de la DANA vuelve a reflejar el embrollo de un calendario sobrecargado que apunta a terminar con la gallina de los huevos de oro del fútbol, cuya muerte de éxito cada vez se aproxima más.