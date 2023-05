Pep Guardiola tiene una de las plantillas más poderosas -y caras- del fútbol europeo, pero su plena confianza se reduce a un grupo limitado de jugadores. Al menos así se desprende de sus decisiones en el Santiago Bernabéu, donde dictaminó que el Manchester City completara todo el encuentro con los mismos 11 futbolistas. Ni un solo cambio. Una postura cuanto menos sorprendente teniendo en cuenta la enorme exigencia física que requiere una semifinal de Liga de Campeones.

«He pensado que estaban bien los que estaban. Bernardo y Jack (Grealish) son jugadores con empaque. El Madrid hace muchas transiciones con Rodrygo y Vinicius, Valverde también puede hacer 40 metros con la pelota… Si el partido se vuelve un poco loco no tenemos el mismo nivel que ellos. He pensado en hacer algún cambio, pero mira, al final no lo he hecho», valoró Guardiola en declaraciones a Movistar+.

Ederson, Walker, Dias, Akanji, Stones, Rodrigo, Gundogan, De Bruyne; Bernardo Silva, Grealish y Haaland. Esos fueron los futbolistas seleccionados por Guardiola para intentar acercarse a la final de la Champions en la capital española. El City impuso un ritmo muy alto desde el inicio y empezó dominando con varias ocasiones, pero cuando mejor estaba llegó el zambombazo de Vinicius para abrir el marcador.

En la segunda parte ocurrió justo lo contrario: cuando mejor estaba jugando el Real Madrid llegó el gran disparo de Kevin de Bruyne que equilibró el marcador. El duelo alcanzaba su máximo nivel de desgaste y Ancelotti refrescó a su equipo con la entradas en los últimos minutos de tres jugadores: Asensio, Tchouameni y Nacho.

Mucho talento inactivo

Por contra, Guardiola optó por no dar la alternativa a ninguno de sus suplentes, a pesar de que contaba en el banquillo con atacantes peligrosos como Riyad Mahrez, Phil Foden o Julián Álvarez. Cualquiera de ellos podía haber dado descanso, por ejemplo, a un De Bruyne que acabó el encuentro completamente agotado. Al contrario que el Madrid, el City sí está metido de lleno en la pelea por su liga y el próximo domingo tendrá otro partido importante ante el Everton, por lo que tampoco lo tiene fácil para realizar rotaciones.