La UEFA desprecia al Madrid y ‘anima’ al PSG a eliminarle

La UEFA continúa su guerra de desgaste contra el Real Madrid. El organismo dirigido por Aleksander Ceferin sigue silenciando a todo lo relacionado con el conjunto blanco. Ni siquiera la espectacular eliminatoria ante el PSG les ha llevado a promocionar nada que tenga que ver con el club. Todo lo contrario que sucede con el club-Estado. El ente continental no oculta su favoritismo en este cruce de octavos de final. Prueba de ello son las publicaciones a través de las redes sociales oficiales de la Champions League, que en vísperas del primer asalto que tendrá lugar en el Parque de los Príncipes, parece más un club de fans del conjunto francés que la de una institución que debería ser neutral.

En el día previo al primer enfrentamiento entre ambos conjuntos, la cuenta oficial de la Liga de Campeones se ha volcado con su favorito. Quién diría que el martes serán cuatro los equipos que se jueguen su futuro en la competición, en vista a los vídeos e imágenes publicadas en las redes. Mientras que no hay apenas referencias al duelo que medirá al Sporting de Portugal con el Manchester City, hay 11 al que jugarán galos y españoles, pero una decena de ellas son a favor del equipo de Al-Khelaifi.

La UEFA parece ansiosa porque llegue el partido del martes y están tratando de crear afición hacia el PSG. En las últimas horas han publicado una encuesta con Di María como protagonista, dos vídeos de jugadas del argentino como jugador parisino, otro sobre el 4-0 al Barça en 2017 y un último con goles históricos marcados por los galos en el Parque de los Príncipes. Además, hay una imagen de Messi con Neymar, otra en la que se ve a los dos con Mbappé, dos del brasileño entrenando y otra de una celebración del jugador pretendido por el Real Madrid. Mientras tanto, la única referencia al conjunto blanco es la promoción de una entrevista realizada por la propia UEFA a Vinicius.

🇧🇷 Neymar steps up his recovery…

Back with a bang? ⚽️#UCL pic.twitter.com/rHphTM2MBK — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 14, 2022

Los blancos, silenciados

Ceferin se ha tomado la creación de la Superliga como algo personal y no duda en cargar cada vez que puede contra el Real Madrid, líder del proyecto. La UEFA la ha tomado con los tres integrantes de la nueva competición, pero especialmente contra el conjunto blanco. Desde el pasado año, el equipo madridista ha sido marginado por el organismo que rige el fútbol europeo de forma sistemática.

El pasado verano, ya se encargaron de no incluir ni a merengues, ni al Barça ni a la Juve del vídeo promocional de la máxima competición continental. Pero ha ido a más. El equipo femenino fue el único que no fue felicitado en redes de la UEFA por su clasificación para la fase de grupos de la Champions femenina. Lo último y más grave de todo, fue no hacer referencia alguna a Paco Gento, leyenda del fútbol europeo al ser el jugador con más Copas de Europa de la historia.