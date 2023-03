Tranquilidad por Courtois

El Real Madrid respira, de momento, por el estado físico de Thibaut Courtois. El portero abandonó la concentración de Bélgica antes de lo esperado por precaución después de sufrir una distensión en la zona del aductor, tal y como confirmó la federación de su país. En el Real Madrid están tranquilos y, a falta de que se incorpore al trabajo el próximo martes junto al resto de sus compañeros al trabajo en Valdebebas y sea examinado por los médicos de la entidad madridista, las primeras pruebas indican que lo que sufre el meta es «muy poca cosa».

Por lo tanto, el Real Madrid puede respirar por Courtois cuando encara la recta final de la temporada con dos claros objetivos: la Copa del Rey y la Champions League. En principio, y si no hay contratiempos de última hora, el belga debería estar disponible para Carlo Ancelotti el próximo domingo, cuando los blancos se medirán al Valladolid en el estadio Santiago Bernabéu. Obviamente, nadie se plantea que no esté bajo palos en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey contra el Barcelona que se celebrará en el Camp Nou.

Courtois ya sufrió una lesión en el aductor en el calentamiento previo al partido que midió a Mallorca y Real Madrid. Esta dolencia le apartó del Mundial de Clubes y del duelo contra Osasuna de Liga, pero sí llegó a tiempo para la ida de los octavos de final de la Champions contra el Liverpool, que se disputaron en Anfield.

Courtois es un jugador fundamental para el Real Madrid. El meta belga es de los mejores del mundo, sino el mejor, en su puesto y un intocable para Carlo Ancelotti. Por este motivo, en Valdebebas han respirado cuando han recibido la información de los servicios médicos de Bélgica, con los que comparten buena sintonía. No obstante, hasta que no le evalúen en la capital de España, no estarán tranquilos del todo.