Courtois: «Hay que ser honesto, la Liga está muy difícil»

Thibaut Courtois compareció tras la derrota del Real Madrid por 1-2 ante el Barcelona en el Clásico, con la que se despide prácticamente de la Liga. El guardameta belga fue fundamental en la primera parte en la que salvó a su equipo con varias paradas decisivas pero no pudo evitar el marcador final, adverso a los intereses de los de Ancelotti. El cancerbero reflexionó sobre las opciones de ganar el título, reconociendo que «está muy difícil» debido a los 12 puntos de diferencia.

Mira a la Copa

«Hay que ser honestos. Seguiremos peleando, pero hay cuatro partidos de diferencia. Tenemos el goal average, pero está difícil. No hay nada imposible, pero habrá que venir a ganar aquí en la Copa».

Valoración de la derrota

«Hoy jugamos un gran partido. Tuvimos ocasiones los dos. Te adelantas, controlas y te meten antes del descanso. Eso nos afecta. Con 0-1 al descanso, no creo que ganasen. En la segunda parte jugamos bien. No tuvimos muchas ocasiones, pero sí llegadas y no las aprovechamos. Íbamos a por la victoria, dejamos espacios y a la contra nos meten gol».

Final de la temporada

«Estoy contento de ayudar al equipo, pero no hemos logrado la victoria. No hay que bajar los brazos. Seguro que en la Copa podemos venir a ganar y nos queda un año muy bonito en Champions».