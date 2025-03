Tiempo de paz para Ancelotti

Tras una temporada llena de obstáculos, se puede decir que Carlo Ancelotti ha encontrado la paz. Por fin. El italiano y su cuerpo técnico se han vuelto a ganar la posibilidad de pelear hasta el final de temporada por todos los títulos que el Real Madrid tiene en disputa. Es decir, la Liga, la Champions, la Copa del Rey y un Mundial de Clubes al que por Valdebebas se le da una importancia muy notable.

El curso de Ancelotti no ha sido sencillo ni mucho menos. Una montaña rusa de emociones en la que su puesto estuvo mucho más cuestionado de lo que el italiano reconocía públicamente. Si tras caer 0-4 contra el Barcelona y 1-3 frente al Milan en el estadio Santiago Bernabéu, no hubiese ganado a Osasuna, es probable que hubiese sido destituido. Pero salvó esa bala y siguió.

Estábamos en noviembre cuando llegó el primer momento crítico del Real Madrid esta temporada, pero lo subsanaron con efectividad y buenos resultados. Durante el resto de los meses, Ancelotti ha continuado moviéndose en el alambre. Demasiado. El italiano sabe lidiar con casi todo y de casi todas suele salir airoso.

En este 2025, donde el calendario ha sido frenético, Ancelotti ha vivido momentos mejores y peores, pero llega la primavera y el italiano, por segunda vez desde que es técnico del Real Madrid, aspira a absolutamente todo. Sólo sucedió en su primer año, cuando ganó Copa y la Décima. Y lo hace con serias opciones de levantar varios títulos. Los blancos están a un partido de clasificarse para la final de la Copa del Rey con ventaja de un gol, en cuartos de final de la Champions y con todas las opciones en la Liga, donde deberán pelear contra un gran Barcelona.

Ancelotti afrontaba las últimas semanas peligrosas de la temporada para su futuro y las superó con nota. Eliminó al Atlético de Madrid y logró ganar a Rayo y, sobre todo, Villarreal en Liga para seguir adelante en la competición de la regularidad con las opciones intactas. Por delante, solo le queda finiquitar el curso levantando algún título, pero con la tranquilidad que le da el saber que ya nadie le cuestionará.

¿Y el futuro?

Ancelotti tiene un año más de contrato y tiene muy claro que no se irá del Real Madrid. El italiano sabe que le pueden echar, pero él no será el que dé un paso al lado. A pesar de lo que le puedan aconsejar personas cercanas a él, quienes creen que tras una carrera en los banquillos inigualable puede tomarse un merecido descanso y disfrutar de su familia, el italiano apuesta por continuar mientras Florentino Pérez quiera.

Mientras, el Real Madrid espera acontecimientos. Saben qué entrenador tienen, ya que a Ancelotti le resta un año de contrato. Y, si no, siempre habrá alternativas. La más importante es la de Xabi Alonso, aunque el ex jugador madridista y actual entrenador técnico del Bayer Leverkusen no está tan cerca de aterrizar ya en el estadio Santiago Bernabéu como puede llegar a parecer. Quedan muchas e importantes conversaciones pendientes.