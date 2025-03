La demoledora reflexión de James Rodríguez sobre Carlo Ancelotti

James Rodríguez, el talentoso mediocampista colombiano, ha repasado su trayectoria en el Real Madrid, destacando especialmente su relación con el entrenador Carlo Ancelotti. El actual futbolista del Club León mexicano calificó al italiano como «el mejor entrenador del mundo», recalcando su capacidad para sacar el máximo rendimiento de los jugadores.

«Que un entrenador triunfe o no tiene que ver mucho con el manejo de grupo. Si te fijas en Carletto, ves que todos los jugadores que han pasado por sus equipos rinden. Kaká rindió con el Inter con Ancelotti, en el Madrid pasó con Cristiano, Vini, Rodrygo o yo. Ancelotti tiene un valor especial, para mí es el mejor del mundo. Con él siempre jugué», destacó. Cabe destacar que el cafetero jugó bajo las órdenes del transalpino en el Bayern de Múnich pero también en el Everton.

La llegada de James Rodríguez al Real Madrid fue un momento crucial en su carrera. Durante el Mundial de 2014, recibió la noticia de que el club estaba interesado en él. Jorge Mendes, su agente, le informó sobre el interés del club, lo que le dio más motivación para brillar en el torneo. «Durante el Mundial, Jorge Mendes me dijo que me quería el Real Madrid, me aviso y me dijo ‘no te desenfoques eh’ y eso me dio más fuerza, justo después fue el partido contra Japón, que entré y marqué un gol, luego contra Uruguay marqué dos goles. Al contarme eso me dio más fuerza. Tenía 22 años y dije: ‘Ahora tengo que jugar mejor’ y fue ahí cuando conseguí la Bota de Oro del Mundial», recordó.

A pesar de que otros clubes como el Manchester City y el PSG ofrecían salarios altos, James eligió al Real Madrid porque siempre había sido un fanático del equipo. Florentino Pérez, el presidente de la entidad blanca, le preguntó si prefería «gloria o plata», y el colombiano optó por la gloria. «Me querían también el City y PSG, ofrecían mucho dinero por mí, salarios muy altos de los que se pagan ahora mismo, pero elegí el Madrid porque Florentino me llamó y me dijo: ‘¿gloria o plata?’. Siempre he sido madridista, el Real Madrid es el Real Madrid», explicó.

James y las estrellas del Real Madrid

Al llegar al equipo, se encontró con una plantilla llena de estrellas. Ancelotti, quien había llegado al club ese mismo año, le dio la confianza necesaria para debutar como titular en su primer partido, a pesar de haber entrenado solo cinco días con el equipo.

«Cuando llegué a Madrid pensé: ‘¿Cómo voy a hacer para hablar con Ramos, Karim, Modric, Cristiano o Iker?’. Pero llegué y estaban todos muy tranquilos como si hubieran jugado en el barrio. Florentino Pérez siempre me ha tratado bien, no he hablado con él desde hace mucho pero creo que siempre he sido de sus favoritos, me dijo: ‘Qué pena’, cuando me fui al Bayern. Yo llegué cuando llegó Ancelotti, estábamos en el equipo Kroos, Isco, Benzema y Bale y yo pensaba que no me pondría en el primer partido, porque solo había entrenado cinco días y me puso de titular, jugué 60 minutos», relató el colombiano en «Los Amigos de Edu».

En su primera temporada con el Real Madrid, James Rodríguez tuvo un rendimiento espectacular, anotando 17 goles y realizando 18 asistencias. Comparó su nivel con el de Jude Bellingham en su primera temporada, destacando su potencial para ganar un Balón de Oro. «Hice más de 14 goles y 15 pases creo, fue un nivel espectacular, parecido al año que tuvo ahora Bellingham en su primera temporada. Me gusta mucho como juega. Creo que podrá ganar un Balón de Oro, claro yo para ganarlo tenía a Messi, Cristiano, Iniesta, Xavi, Suárez, Neymar…. en 2014 quedé octavo, con estos cracks por delante. Lo tuve cerca, pero es verdad que me centraba más en ganar títulos como la Champions», admitió.

Sus relaciones con los demás entrenadores

El cafetero también habló sobre sus experiencias con otros entrenadores. Con Rafa Benítez, tuvo un «pique» debido a un malentendido en un partido. «Tuve un pique con él, al principio si me puso y luego no. Una vez salí del partido porque me cambió y el Bernabéu lo pitó por el cambio, yo hice un gesto y creo que él pensó que yo le había tirado al público encima, se lo tomó mal», recordó.

Con Zinedine Zidane, aunque no hubo problemas personales, no siempre fue titular en los partidos importantes. «Zidane siempre ha sido mi ídolo. A veces se ponía a entrenar en un entrenamiento y tenía más calidad que todos nosotros. Cuando llegó Zidane se generó mucho morbo en la prensa. A mí no me pasó nada con él, no estuve enfadado con él como se dijo, pero encontró un gran equipo en el que yo no entraba. Con él jugué pero en los partidos clave no me puso, ponía a Kroos, Casemiro y Modric y es respetable», explicó.

Por último, James Rodríguez compartió su visión sobre el actual Real Madrid y el fútbol en general. «No lo veo mucho (al Madrid), ganaron la Champions el año pasado, con la llegada de Mbappé creo que van a ser mejores. El Barça también lo veo bien. Lamine me recuerda a mí, sí, será top, se le ven cosas como tenía Neymar. Para mí, si no estuvieran Messi o Cristiano, Neymar tendría tres Balones de Oro, pero tuvo que competir con esas bestias», dijo. Además, destacó a tres futbolistas madridistas como los mejores jugadores actuales. «Mi ránking es Mbappé, Bellingham y Vinicius», zanjó.