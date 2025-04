Thomas y Jorginho son duda para la vuelta de Champions en el Bernabéu

El empate ante el Brentford le podría salir muy caro al Arsenal. Además de costarle la Premier, Mikel Arteta confirmó en sala de prensa que varios jugadores terminaron tocados el encuentro. Uno de ellos fue Thomas Partey, autor del gol gunner y pieza fundamental en el centro del campo del conjunto inglés. El ex del Atlético «ha sentido algo» y es duda para el partido de vuelta de la Champions League contra el Real Madrid.

Cuando le preguntaron a Arteta por el estado de salud del jugador ghanés, el técnico español confirmó que «Thomas ha sentido algo, así que no queríamos asumir ningún riesgo», pero no quiso desvelar el qué: «¿Que qué ha sentido? Algo…», dijo entre risas. Sobre si el mediocentro estará disponible para el miércoles, Mikel comentó: «No lo sabemos, no he hablado con los médicos todavía, así que lo consultaré ahora».

«Con Ben (White) tampoco lo sabemos. No estaba en condiciones de entrar en la convocatoria hoy. Aún tenemos unos días, así que tenemos que esperar y ver. Lo de Jorginho parece en las costillas, sí. No lo sé exactamente, pero no podía continuar (en el partido)», explicó el técnico sobre los otros dos jugadores tocados que son duda para la visita del Arsenal al Santiago Bernabéu este próximo miércoles.

Sobre Jorginho, Mikel Arteta comentó en BBC Match of the Day lo siguiente: «Dijo que no podía respirar bien, así que puede que tenga que ver con una de las costillas. Es extraño, porque Jorgi sigue normalmente, así que creo que es algo importante». El internacional italiano, que entró en el once como consecuencia de esas rotaciones que hizo el Arsenal, se tuvo que retirar con molestias.

Sobre si estaban planeados los cambios, Arteta afirmó: «Teníamos una idea por la condición física de algunos jugadores que empezaron el partido y no estaban lo suficientemente bien como para terminarlo. No esperábamos ese problema con Thomas (Partey), a quien tuvimos que sustituir. Y por supuesto no esperábamos lo que le pasó a Jorginho, y por lo que terminamos jugando con 10″.

El Madrid, una distracción

Si fue el partido contra el Real Madrid una distracción, Arteta contestó: «No lo sé. El ambiente fue diferente al del martes, eso seguro. No sé si estaba en la mente de los aficionados, pero nosotros, que somos profesionales, sabíamos de la importancia y lo que queríamos era incrementar nuestras posibilidades en Premier League. Con este resultado, es menos probable de que ocurra. En la cabeza de los jugadores no. Cuando juegas en la Premier League y sabes del rival que tienes en frente y lo que te va a exigir, intentas dar lo máximo para ganar».

El Arsenal tuvo ocasiones en el tramo final de partido, pero no pudo perforar la meta del Brentford: «Fue difícil, especialmente porque jugamos con 10, pero incluso con 10 lo hemos intentado y sido capaces de tener ocasiones claras. Tenemos que ser críticos por cómo encajamos el gol. Ante el Brentford, sabes lo que van a hacer. En el segundo balón no defendimos bien el espacio y, a partir de ahí, es una lotería. Es nuestra culpa». Sobre Declan Rice, dijo: «Estaba bien (físicamente). Ayer entrenó con normalidad, no sintió ningún dolor y por eso lo alineamos de inicio».

Respecto a si el Arsenal sigue vivo en la pelea por la Premier League tras este empate, que le deja a 10 puntos del Liverpool, a expensas de que los reds jueguen su partido, el técnico español se mostró esperanzado: «Sí, aún nos quedan seis partidos por jugar en la Premier League, que sabemos que van a ser muy importantes. A partir de ahora, estamos centrados en el miércoles».