Tebas sigue al ataque contra Real Madrid TV: «Es el recochineo de todas las semanas…»

El presidente de la Liga, Javier Tebas, sigue con su cruzada contra el Real Madrid y contra Real Madrid TV por los vídeos de los árbitros tras el revuelo generado por la denuncia del Sevilla, cuya doble moral quedó clara en la previa de su visita al Santiago Bernabéu. El máximo mandatario de la competición reconoció que la Liga se va a personar en la causa contra la televisión oficial del club blanco. «Nos vamos a personar», dijo.

«Está bien que seamos críticos porque tenemos libertad de expresión, van contra el buen orden deportivo. El constante recochineo todas las semanas y la superioridad que muestran, el lo haremos cuando queramos… el Real Madrid como club señor que ha sido, yo he sido madridista, no puede ser ese su argumento», comentó Tebas durante un acto de la Liga. El presidente no cesa en sus ataques contra el Real Madrid, en esta ocasión aprovechando una denuncia del Sevilla.

Lo cierto es que la doble moral del cuadro de Nervión ya quedó reflejada antes de visitar el Santiago Bernabéu. El Sevilla se mostró muy crítico con los vídeos de Real Madrid TV sobre el árbitro del partido meses después de que desde la tele del club de Nervión acusaran de «prevaricación» a los árbitros durante un encuentro disputado entre Mallorca y Sevilla.

Sin embargo, la entidad que preside José María Del Nido Carrasco publicó un comunicado denunciando a Real Madrid TV ante el órgano de la RFEF «la campaña de persecución y hostigamiento hacia el Sr. Colegiado Díaz de Mera, designado como árbitro principal del partido de mañana entre el Real Madrid y el Sevilla FC, así como hacia el Colegiado González Fuertes, árbitro designado para el VAR, a través de Real Madrid TV, televisión oficial del Real Madrid».

«El Sevilla FC quiere, de manera formal, denunciar los presentes hechos ante los estamentos federativos, al objeto de que se valore si estos hechos pueden ser considerados como infracción del Reglamento General de la RFEF o cualquier otra normativa que le sea de aplicación», afirmó el Sevilla en un surrealista comunicado en el que también reiteró su «su más enérgica condena ante estos comportamientos y campañas orquestadas para socavar la imagen del estamento arbitral, haciendo un grave daño al fútbol español y poniendo en tela de juicio la integridad de la competición».

Tebas insiste con Mbappé

Tebas insiste en que el Real Madrid puede fichar a Mbappé y Davies sin ningún problema y elogia la gestión económica realizada por el club que preside Florentino Pérez, al que le puso «un 10 en gestión»: «Si quieren lo van a poder hacer porque han hecho una gran gestión económica en los últimos años». Precisamente, sobre el posible fichaje de Kylian reconoció que tiene «la sensación de que Mbappé ha firmado por el Real Madrid».

«Será otra estrella en la Liga como Jude Bellingham, Vinicius Jr, Antoine Griezmann o Robert Lewandowski», añadió. Tal y como contó OKDIARIO, Mbappé ya ha firmado por el Real Madrid tras comunicarle al PSG su salida a final de temporada. El delantero francés parece, esta vez sí, que cambiará de aires este verano para cumplir su sueño de vestir la camiseta del 14 veces campeón de Europa.