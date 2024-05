El Real Madrid ganó la Liga número 36 de su historia y la celebración fue menos eufórica de lo que hubiera sido en otras circunstancias. Manda el presente y eso pasa por preparar el decisivo encuentro de semifinales de Champions League ante el Bayern de Múnich en el Santiago Bernabéu. Hay mucha felicidad en el club blanco, esta Liga ha sido prácticamente perfecta, pero la coincidencia con el partido de Copa de Europa dejó la gran celebración para otro día. Sin embargo, también hay un aspecto que hizo que el festejo fuera descafeinado. Y de que la celebración del Real Madrid no fuera más especial tuvo que ver mucho Javier Tebas, presidente de la Liga.

Para ser campeón este sábado el Real Madrid en la jornada 34, el equipo de Carlo Ancelotti no dependía de sí mismo. Eso ya se sabía. Además de ganar al Cádiz necesitaba que el Barcelona no venciera al Girona. Esas dos condiciones se cumplieron (3-0 en el Bernabéu y 4-2 en Montilivi), pero al ser el derbi catalán después del encuentro en Madrid, la celebración fue muy diferente a si desde la Liga se hubieran tomado otras decisiones.

Por ejemplo, cambiar los horarios. En una temporada en la que la Liga llegó a cambiar la fecha y hora de sus partidos con diez días de antelación, esta vez no quiso modificar nada y puso a jugar al Real Madrid antes que al Barcelona. Eso ya hacía que se supiera que el equipo blanco no podría celebrar el título de Liga en su estadio y con su gente. Tenía que esperar a lo que ocurriera en otro campo a cientos de kilómetros de distancia.

Mientras en otras ligas se fomenta el espectáculo y la imagen de ver a un equipo siendo campeón tras jugar su partido, aquí la Liga prefirió que el Real Madrid fuera campeón en diferido, es decir, horas después de su partido. Y eso deja una mala imagen internacional para la propia Liga de Tebas. Un título ganado en el Bernabéu este sábado habría dado otra imagen al exterior, con los jugadores celebrando el título en el césped. Los festejos tampoco hubieran sido muy espectaculares porque hay que centrarse en el duelo ante el Bayern, pero sí hubiera habido algo más que una espera.

Así, la Liga de Tebas dio la imagen internacional de tener un campeón que no lo celebra con su gente. Ni en su estadio ni en el de otro. Que el equipo no fuera a Cibeles este sábado es una decisión del Real Madrid (lo hará la próxima semana), pero que no existiera la posibilidad de que el equipo que iba a ganar la Liga pudiera celebrar con su afición en el estadio, el título sí fue potestad de Tebas.

Se podrían haber cambiado los horarios

Si se hubieran alternado los horarios, algo que en términos de espectáculo y mediatización para la Liga hubiera sido mejor, el Real Madrid hubiera sido campeón con un Bernabéu lleno. Era tan sencillo como que el Girona-Barcelona se hubiera jugado antes que el Real Madrid-Cádiz. Por ejemplo, que el derbi catalán empezara a las 16:15 y el duelo en el Bernabéu a las 18:30. Con la derrota de los culés en Montilivi, el Real Madrid-Cádiz hubiera tenido otra dimensión que a la propia Liga de Tebas le hubiera beneficiado.

Sin embargo, tanto aficionados del Real Madrid como los propios jugadores han tenido que esperar a otro partido para festejar el título cuando existía posibilidad de que así no fuera. Era una cuestión de voluntad de la Liga de Tebas, que tendría que haber cambiado los horarios (previa autorización de los operadores televisivos) para beneficiar al espectáculo.

Todo ello se produce en un contexto de enfrentamiento entre Javier Tebas y el Real Madrid. Si bien el presidente de la Liga felicitó al club blanco por el título conseguido este sábado (el escándalo hubiera sido que no lo hiciera, eso es lo normal), son varios los ataques que el Real Madrid recibió por parte del presidente de la patronal, que en su cruzada contra el Real Madrid llegó a hacer pinza con el CTA de Medina Cantalejo, entre otros lamentables ataques del presidente de la Liga.

Sin dar el trofeo en el campo

Otro tema es que en España se sea campeón de Liga y no se reciba el trofeo de campeón, algo que ya no es competencia de Tebas, pero que vuelve a dejar la imagen del torneo por los suelos. Recordada es la incredulidad de Luka Modric y Gareth Bale en La Rosaleda de Málaga cuando el Real Madrid ganó el título del año 2017 en la última jornada y no entendían que no se entregara el trofeo.

En esta ocasión, al no depender el Real Madrid de sí mismo, no se podía entregar el trofeo, algo que sí se podría hacer en uno de los dos partidos de Liga que al conjunto de Carlo Ancelotti le queda por jugar en el Bernabéu, ante el Deportivo Alavés el martes 14 de mayo a las 21:00 horas o ante el Betis en la última jornada, con fecha todavía por determinar.