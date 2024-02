A Tchouaméni se le escapa que hablan de Mbappé en el vestuario: «Es un tema importante»

Tchouaméni volvió a jugar como defensa central frente al RB Leipzig en la ida de los octavos de final de la Champions League y se mojó sobre el ‘caso Mbappé’ en la zona mixta del Red Bull Arena. El francés jugó un partido magnífico y con la ayuda de Nacho a su lado y Lunin atrás, dejó la portería a cero para dar un gran paso hacia los cuartos de final.

«¿Mbappé al Real Madrid? No me dijo nada. Y aunque lo supiera, no te lo habría dicho. Lo hablamos en el vestuario porque es un tema importante. Esperamos que las cosas se calmen en las próximas semanas», afirmó Tchouaméni en zona mixta sobre el ‘caso Mbappé’.

«¿Jugar de central con Francia? No, cuidado por favor. Creo que el entrenador está mirando. No deberías decir eso», valoró Tchouaméni sobre la nueva posición que está desempeñando por emergencia tras las lesiones en el centro de la zaga en el Real Madrid.

Carlo Ancelotti, en rueda de prensa, también valoró de manera magnífica el gran partido realizado por Tchouaméni en Alemania: «Ha entendido muy bien lo que necesita el equipo en este momento. Parece que siempre ha jugado ahí. Está cubriendo esa posición de manera espectacular. Creo que la emergencia que tenemos atrás la arreglamos con un fuerte compromiso de todos. Con Tchouaméni, Nacho, Carvajal y con los medios que hacen un sacrificio increíble. Me voy del partido con esto. Somos un equipo solidario con calidad. Por emergencia lo hace con gusto. Cuando no haya emergencia a ver que me dice».

«Le he contado a Tchouaméni que es una emergencia. A ver si busco alguna otra manera de convencerlo. Por emergencia lo hace con gusto. Veremos como lo hago cuando no sea una emergencia», afirmó Carlo Ancelotti entre risas sobre la posición del francés. Y es que su partido como defensor central fue de diez. Realizó cinco intercepciones, dos entradas limpias, ganó cinco duelos y sacó tres pelotas limpias.

Brahim hizo el gol de la noche

Brahim Díaz adelantó al Real Madrid en el Red Bull Arena en el minuto 49 con un golazo impresionante después de dejar atrás a tres defensas del RB Leipzig y colocar la pelota en la mismísima escuadra. El atacante malagueño sacó su magia a pasear para poner delante a los blancos en la ida de los octavos de final de la Champions League.

Carlo Ancelotti decidió que el jugador encargado de sustituir a Jude Bellingham en el once titular en Alemania iba a ser Brahim Díaz. El Real Madrid no apareció mucho por el frente ofensivo en el primer tiempo. Pero nada más comenzar el segundo tiempo, Brahim se disfrazó de genio para colocar el 0-1.

El futbolista malagueño recibió un pase de Dani Carvajal pegado en la banda, lejos del área. Recortó a un primer defensa tras controlar, se marchó del segundo, sorteó al tercero, evitó las faltas, se plantó dentro del área ante dos defensores más y la puso en la escuadra. Así, sin inmutarse. Como si fuese fácil. Golazo espectacular y 0-1 en el Red Bull Arena.

Brahim Díaz firmó una obra maestra para adelantar al Real Madrid en Alemania. Lo celebró además a lo Jude Bellingham, jugador que se había quedado en Madrid por lesión. Una vez más, el malagueño, aprovechaba la titularidad para darle alas a su equipo.