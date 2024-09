El Stuttgart descubre el Bernabéu

Duelo inédito en el Santiago Bernabéu. En apenas unas horas la Champions League da su pistoletazo de salida y el vigente campeón recibe al Stuttgart alemán en el coliseo blanco, un escenario inmejorable para que el equipo de Ancelotti comience con tres puntos su andadura en esta renovada edición de la Copa de Europa en busca de la que sería la decimosexta Orejona para los blancos. El conjunto alemán visita por primera vez el estadio del Real Madrid y lo hace con el objetivo de dar la sorpresa y obtener un gran resultado.

No obstante, el Stuttgart realizó una gran campaña en la Bundesliga la temporada pasada, acabando el campeonato en segunda posición, solo por detrás del intratable Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, que cerró la liga alemana sin perder ni un solo partido con 90 puntos. El hoy rival del Real Madrid quedó lejos de la revelación del curso pasado, con 73 puntos, pero por encima del máximo favorito, el Bayern de Múnich, que solo pudo sumar 72 para quedar tercero. La magnífica campaña completada por el Stuttgart le valió la clasificación para la Champions League, una competición que no pisaba desde hacía 14 años.

Por tanto, el choque que va a tener lugar esta noche en Madrid nunca se ha producido. Los alemanes estarán flanqueados por casi 20.000 aficionados que han viajado hasta la capital de España, aunque solo 4.000 de ellos tienen entrada para poder acceder al Santiago Bernabéu. Por tanto, el ambiente está asegurado tanto dentro del estadio como en los alrededores en las horas previas al duelo entre españoles y teutones.

El Madrid debe mejorar su imagen

Carlo Ancelotti buscará que el Real Madrid mejore su juego y consiga la primera victoria en esta Champions League y, para ello, podrá contar con Tchouameni, Bellingham y Militao que se han recuperado a tiempo y podrán ser de la partida en el debut europeo. Si bien es cierto que el técnico italiano no correrá riesgos innecesarios y quizá no cuente con los tres futbolistas al menos desde el inicio. El central brasileño, apto pero renqueante, es el que tiene más papeletas para quedarse fuera finalmente de la convocatoria o para comenzar desde el banquillo, una situación que haría mover varias piezas en el particular tablero de ajedrez de Ancelotti.

Si finalmente el carioca no pudiera calzarse las botas, el técnico italiano podría alinear a Vallejo, aunque su confianza en el central zaragozano no es ni mucho menos plena. La siguiente opción que maneja es retrasar la posición de Tchouameni aunque, con la lesión de Camavinga, la posición de ‘5’ se vería muy mermada. El plan C sería colocar a un lateral en el centro de la defensa. Lo normal, llegados a este punto, sería que elegido fuese Carvajal, que ya ha demostrado en otras ocasiones que es capaz de cumplir puntualmente en el centro de la zaga. Esto provocaría que Lucas Vázquez fuese titular en el lateral derecho. Si, por contra, el seleccionado es Mendy, sería Fran García el que partiría desde el lateral zurdo. Por tanto, el italiano tiene múltiples opciones y mucho trabajo de aquí a la hora del encuentro.