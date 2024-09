Real Madrid – Stuttgart: que empiece el baile

El rey vuelve a sus dominios. El Real Madrid regresa a su competición favorita, como es la Champions, y lo hará en el estadio Santiago Bernabéu ante el Stuttgart (21:00 horas). Los hombres de Carlo Ancelotti ponen en juego la defensa de su trono, ese en que se sentaron por decimoquinta vez el pasado 1 de junio en Wembley contra el Borussia Dortmund.

«Tenemos la ilusión de siempre en esta competición, donde este club ha sido protagonista por mucho tiempo. Es una competición especial e intentaremos competirla hasta el final», aseguró Ancelotti en la rueda de prensa previa al encuentro que enfrentará a los madridistas contra el Stuttgart.

El Real Madrid no llega en el mejor momento a este partido, pero también es verdad que los hombres de Ancelotti van de menos a más en este arranque de temporada. No les queda otra. El calendario asfixiante al que se enfrentan los madridistas les obligan a tener el pico de forma más adelante. No obstante, la motivación de la Champions, debe servir como impulso para que se empiece a ver la mejor versión de los madridistas.

Para este encuentro, Ancelotti tiene dos muy buenas noticias. La primera, es el regreso de Tchouaméni, que formará en el centro del campo. El francés, a pesar de las voces críticas, es intocable por el momento para el italiano. Y, además, por delante jugará un Bellingham con el que el juego del Real Madrid debe empezar a mejorar. El resto del equipo se espera que sea el de gala, con Militao en el once a pesar de haber sufrido un golpe contra la Real Sociedad que no le ha dejado entrenarse tanto el domingo como el lunes.

Un enfrentamiento inédito

El destino quiso que el actual subcampeón de la Bundesliga retorne 14 años después a la máxima competición continental en la casa del campeón. En esta casi década y media al Stuttgart le ha sucedido todo lo imaginable, y casi siempre en negativo. Apenas se le ha visto tres veces más por el Viejo Continente, siempre en Europa, y ha protagonizado la etapa más triste de esa centenaria institución, con dos descensos a la 2.Bundesliga en cuatro años.

De hecho, la campaña anterior a clasificarse para la Champions, sólo una promoción de permanencia evitó que cayera nuevamente al pozo de la segunda categoría del fútbol germano. Lo que aconteció después fue tan inesperado como espectacular. De luchar por sobrevivir a convertirse en una de las grandes revelaciones de Alemania durante el curso pasado y acabar en segunda posición, por encima del todopoderoso Bayern.

Bajo el liderazgo de Sebastian Hoeness, sobrino del mítico delantero y dirigente del Bayern (Uli), que había aterrizado en abril de 2023 para salvar a un conjunto que navegaba a la deriva en el naufragio del descenso, el Stuttgart se convirtió en un equipo que era puro atrevimiento, sin especulación alguna y volcado al ataque.

Tras la marcha del goleador guineano Serhou Guirassy -traspasado por 27 millones al Borussia Dortmund-, Hoeness le ha otorgado a Undav, adquirido en propiedad este verano desde el Brighton, los galones como hombre de referencia en la punta de ataque, en compañía del bosnio Ermedin Demirovic, llegado este verano del Augsburgo, que firmó un doblete en su último choque.

Su arranque de temporada no ha sido igual de brillante que el final de curso pasado. Tras caer sobre la bocina y por penaltis ante el Leverkusen en la Supercopa, su estreno en Bundesliga se saldó con una contundente derrota a domicilio ante el Friburgo (3-1), a la que siguió un empate a tres en casa ante el Maguncia, y no pudo estrenar su casillero de victorias hasta este pasado sábado (1-3 ante el Borussia Mönchengladbach).

Aún mantiene la impetuosa vocación ofensiva que le ha caracterizado desde que Hoeness se hizo cargo del banquillo, pero adolece de seguridad defensiva, con grandes franjas de espacio entre sus líneas y fallos en las coberturas.

Real Madrid-Stuttgart: posibles onces