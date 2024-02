Situación límite en el Castilla: el descenso es un peligro real y Raúl comienza a ser cuestionado

El Real Madrid Castilla vive una preocupante crisis de resultados tras tocar fondo el fin de semana pasado en Algeciras. Los pupilos de Raúl González comienzan a ver el descenso como un peligro real después de acumular tres derrotas consecutivas y cuatro jornadas sin marcar un gol. La plantilla y el entrenador no encuentran soluciones ante un peligro que sería muy negativo para el club.

La situación que vive actualmente el Real Madrid Castilla es muy complicada y casi límite. El primer filial blanco perdió en Algeciras de manera contundente (3-0) tras realizar otro horrible partido y ya siente el descenso más cerca que nunca a cuatro puntos.

El primer filial blanco acumula en estos momentos de la campaña tres derrotas seguidas, seis encuentros sin ganar y cuatro encuentros sin marcar un gol. De esta manera, el Real Madrid Castilla se ha metido en un lío que comienza a ser preocupante. Los equipos de abajo han comenzado a ganar, sobre todo Linares y Mérida, y el descenso actualmente está solamente a cuatro puntos.

El Linares sacó un punto del Di Stéfano hace un mes y el Mérida sacó tres puntos hace una semana. Estos dos equipos son los que acechan al Castilla desde puestos de descenso. Solamente les separan cuatro puntos, cuando hace pocas semanas la distancia parecía insalvable. Los dos vienen de ganarle a Ibiza y Castellón, los dos mejores equipos de la categoría.

La situación de Raúl

La situación de Raúl González también es complicada y ya comienza a estar cuestionado por parte de la afición. El técnico madridista no encuentra la clave para desatascar esta situación. El equipo no mejora y las sensaciones son cada vez peores.

El pasado fin de semana en Algeciras, Raúl buscó cambios tácticos y tampoco funcionaron. Lo que agrava aún más la crisis. Desde el banquillo se intenta de todo, pero no sale nada. El técnico del Real Madrid Castilla volvió a la defensa de tres centrales y dos carrileros que tan buenos frutos le dio la temporada pasada, y tampoco funcionó. De hecho, el equipo defendió peor que nunca ante un Algeciras superior.

En ataque, Raúl también lo ha intentado todo. El equipo lleva cuatro jornadas sin marcar un gol y sus jugadores clave como son Álvaro Rodríguez, Nico Paz, Gonzalo o Palacios, han entrado en una sequía preocupante. Nico empezó la temporada con tres goles en tres jornadas y ahora no ve portería desde primeros de diciembre. Gonzalo empezó como una moto y ahora no marca desde noviembre. Palacios tampoco encuentra el gol y Álvaro, con sus problemas de espalda, tampoco encuentra su mejor versión. El último gol del Castilla lo anotó Aparicio el 20 de enero, jugador con ficha del C.

La idea del club, por el momento, es que Raúl González siga en el Real Madrid Castilla hasta final de temporada. Es un entrenador de la casa y no se ha pensado en estos momentos en dejar de contar con él. Pero si la situación sigue empeorando y el equipo incluso entra en descenso, la entidad blanca tendrá que tomar medidas. Un club como el Real Madrid no se puede permitir que su filial descienda a Segunda Federación (cuarta categoría del fútbol español).

Si Raúl no logra enderezar el rumbo y la situación del Castilla toma unos tintes irreconducibles, el club tiene a Solari en la recámara y totalmente preparado para coger las riendas del primer filial blanco para acabar la temporada. La situación de Álvaro Arbeloa no se tocaría esta temporada en ningún caso por un motivo claro. El Juvenil A está vivo en la UEFA Youth League y el club tiene muchas esperanzas puestas en este torneo y en este equipo dirigido por Arbeloa.

El bajón del Castilla

Hace un año, el Real Madrid Castilla de Raúl González era líder de Primera Federación, acumulaba una gran racha de partidos sin perder y su fútbol llenaba el Di Stéfano cada fin de semana. A final de temporada, además, se rozó el ascenso en Elda. Un año después todo eso se ha esfumado. La afluencia ha disminuido considerablemente en Valdebebas por los resultados del equipo, el descenso empieza a ser un serio peligro y Raúl comienza a ser cuestionado.

Los próximos partidos del Real Madrid Castilla pueden ser decisivos en esta crisis de resultados. Los de Raúl González reciben al Real Murcia este fin de semana en un partido esencial donde solamente vale ganar para recuperar, al menos, la confianza. Luego, el primer filial blanco, tendrá que visitar el Melilla que está en descenso, recibir al Antequera, visitar al Atlético de Madrid B en un derbi agónico para los dos, recibir al temido Castellón, Baleares, Córdoba, Recre…

Sin duda la categoría ha dado un salto importante de calidad. Este grupo segundo de Primera Federación ha demostrado tener un nivel altísimo en casi todos sus equipos. Muchos son los candidatos para subir a Segunda y las diferencias con el grupo primero son abismales. Eso se une a que la calidad de la plantilla del Castilla ha disminuido con diferencia al año pasado. El cambio de generación necesita un tiempo que los blancos ahora no tienen con el miedo del descenso tan cerca.

Raúl cumple su quinta temporada en el Real Madrid Castilla y este momento es el más delicado para él y para el filial. La situación ha cambiado mucho desde el no descenso frente al Eldense el pasado mes de junio. Las salidas de jugadores importantes la temporada pasada, incluido Peter en invierno, en un ciclo natural para jugar en categorías superiores, ha chocado con un cambio generacional que se ha atascado en su funcionamiento. Los jugadores que volaban con Arbeloa en el Juvenil, ahora no le salen las cosas con Raúl en el Castilla.