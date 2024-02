Simeone: «El gol anulado dicen que es justo porque estaba Saúl delante del portero…»

Diego Pablo Simeone atendió a los medios tras el empate que firmaron Real Madrid y Atlético de Madrid en el Bernabéu. «Fue un partido flojo de los dos equipos. En el primer tiempo tuvimos tres ocasiones de gol y ellos lo encontraron. No fue vibrante y sí más medido. El segundo tiempo fue parecido. Ellos tuvieron dos y nosotros la de Griezmann y el gol anulado, que dicen que es justo. Este empate nos permite seguir sumando y poco más», comenzó el entrenador argentino.

Simeone no valoró mucho el empate: «No me sabe a nada. Es un punto que el equipo lo buscó hasta el final. Creo que el empate es merecido». «Fue un partido raro. Ellos estuvieron mejor en el primer tiempo, pero tuvimos ocasiones. En el segundo fue largo. Empatar fuera de casa no está mal», añadió.

El argentino también habló del físico del Atlético de Madrid de cara a la semifinal ante el Athletic de la semifinal de la Copa del Rey asegurando que están «muy bien». «Los que entraron lo hicieron muy bien y estamos perfectos para el miércoles», finalizó.