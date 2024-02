Simeone: «El ambiente de Arabia será lo más parecido al que habrá en el Bernabéu»

Diego Pablo Simeone atendió a los medios de comunicación en la previa del derbi de este domingo en el Santiago Bernabéu frente al Real Madrid. El técnico analizó el partido frente al eterno rival donde el Atlético de Madrid necesita sumar los tres puntos para seguir vivo en Liga EA Sports. El preparador argentino volvió a elogiar al conjunto madridista, y recalcó que el ambiente vivido en el derbi de Arabia es lo más parecido a lo que se encontrarán este domingo en el Bernabéu.

Este será el cuarto derbi de la temporada con un balance de dos victorias y una derrota para el Atlético. Para Simeone, el de este domingo será el segundo fuera de casa por la cantidad de madridistas que habían en Arabia, y cree que el ambiente será similar al del choque de la Supercopa: «Jugamos dos partidos de local ante el Real Madrid y uno de visitante porque el ambiente de Arabia será lo más parecido al que habrá mañana. En su casa son fuertes, claro».

Respecto al horario del partido de Copa y hasta qué punto les condicionaba que no se hubiera modificado la hora del choque, y por tanto tengan menos días para descansar, pero Simeone no quiso saber nada del tema: «Nada que hablar de lo que ya se habló. Ahora nos enfocamos en lo que hay, que es el partido del Madrid».

En cuanto a los errores que no debería cometer el Atlético para ganar, el Cholo dijo: «Hay que jugar un partido como los que siempre hemos jugado contra el Madrid. Es un rival de los mejores, no pierde nunca o pierde muy poco. Tiene una gestión de vestuario muy buena por parte de su entrenador, una calidad enorme. Mañana pedirá llevar el partido a donde podamos hacer daño».

Simeone ya tiene decidido el once

Sobre el once que sacará frente al Real Madrid, el Cholo reconoció tener muy claro por qué jugadores apostará de inicio: «Para mañana no tengo ninguna duda de quienes van a empezar. No se lo diré ahora. A veces estoy con una duda previa a los partidos, pero esta vez no».

Este partido se antoja vital para las aspiraciones del Atlético en la Liga porque están a 10 puntos del Real Madrid. «A falta de tantas jornadas no hay que pensar en eso. Es un partido contra el primero de la liga, que es muy fuerte en su casa, y está arropado por su gente. Para llegar a ese partido tenemos que estar muy bien», comentó Simeone.

Sobre Barrios, el técnico dijo: «Lo veo en las tres posiciones del medio. Puede ser mediocentro por su ritmo, dinámica, recuperación de pelotas pero está en un momento de seguir evolucionando. Necesitamos más de él porque lo tiene. Le voy a exigir más. Lo acompañaremos pero le exigiremos. Estoy muy contento con él».

Mensaje a los atléticos

En cuanto al mensaje a los atléticos que estarán en el Berrnabéu, el Cholo comentó: «No creo que necesiten ningún mensaje, saben como competimos y la ilusión que nos hace». En cuanto a la pregunta de si el equipo llega en su mejore momento de la temporada, el entrenador del Atlético respondió: «No sé porque no sabemos qué va a pasar más adelante. El equipo está jugando bien estos partidos y esperemos seguir en esta línea».

Sobre el rival y si tendrán presión, Simeone contestó lo siguiente: «No creo que tengan ninguna presión, seguramente la motivación subirá porque es un rival que les ha ganado. No creo que afecte al Madrid. Los jugadores del Real Madrid saben que cuando pisan ese lugar sólo vale ganar y trabajan siempre en consecuencia».

Cuando le preguntaron que cómo calificaría con un adjetivo si lograr ganar tres veces seguidas al Madrid, respondió: «Ganar tres partidos». Por último habló de la evolución de Álvaro Morata: «Estamos viendo si empezará Morata o Memphis, más allá de que lo tengo decidido, pero está bien. Entrenó bien en los últimos días y es un jugador importantísimo para nosotros, igual que Memphis».