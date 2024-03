Sergio Ramos, Marcelo y Casillas no se olvidan del Real Madrid en su 122 cumpleaños

El Real Madrid está de celebración. 122 años desde que se fundó el club más grande de la historia del fútbol y muchas personalidades del mundo del balompié, ex futbolistas blancos y entidades deportivas, amigas y rivales, han querido acordarse del Real Madrid en este día tan especial. Es el caso de tres ex jugadores, tres leyendas que portaron hace bien poco el brazalete de capitán y que tuvieron el honor y la fortuna de poder levantar una Copa de Europa -título madridista por excelencia- con la camiseta del Real Madrid. Íker Casillas, Sergio Ramos y Marcelo han querido estar presentes en el aniversario madridista.

El de Camas ha sorprendido a todos con una felicitación algo aséptica para un jugador que ha levantado tantos títulos y tan importantes con el Real Madrid, que pasó catorce años en el club y que es tan querido por los aficionados. Ramos ha valorado el peso histórico del equipo en el mundo del fútbol.

«Felicidades, Real Madrid. 122 años escribiendo algunas de las páginas más doradas del fútbol. Un honor haber formado parte», ha escrito el actual jugador del Sevilla que, además, recibió el cariño de la afición del Bernabéu en su reciente visita con el equipo hispalense. La primera vez que pisaba el césped del coliseo blanco con otra camiseta que no fuera la del Real Madrid.

Felicidades, @realmadrid. 122 años escribiendo algunas de las páginas más doradas del fútbol. Un honor haber formado parte. https://t.co/ThUOYSnqlT — Sergio Ramos (@SergioRamos) March 6, 2024

Marcelo, por su parte, ha publicado la felicitación más madridista de los tres. «Felicidades mi Madrid. 122 años de leyenda. Una inmensa alegría ser madridista», ha escrito de modo cariñoso el lateral izquierdo brasileño que fue el último futbolista en levantar la Copa de Europa cuando los de Ancelotti vencieron al Liverpool en la final de París para conquistar la ‘Décimocuarta’.

Felicidades Mi Madrid 🤍

122 Años de leyenda ✨

Una inmensa alegría ser Madridista 😍@realmadrid pic.twitter.com/9eKWwQK8f6 — Marcelotwelve (@MarceloM12) March 6, 2024

Mientras, Casillas, histórico portero del Real Madrid y de la selección española ha querido felicitar al equipo de su vida con un escueto mensaje en su perfil personal de ‘X’. Lo ha hecho en el idioma universal, en inglés, acompañado de unos emoticonos festivos. «Feliz cumpleaños al Real Madrid. ¡122 años!», indicaba la concisa publicación. Algo que para muchos aficionados blancos también se ha quedado algo corto teniendo en cuenta la fantástica carrera que el cancerbero desarrolló en el club de Concha Espina.

Happy birthday to @realmadrid

1️⃣2️⃣2️⃣ years! 🎉🎊🍾🙌🏻 — Iker Casillas (@IkerCasillas) March 6, 2024

Otros futbolistas que no tuvieron una carrera tan prolífica como los tres anteriores también han querido acordarse del Real Madrid en un día tan señalado. Es el caso del centrocampista brasileño Kaká, quien llegó a la capital de España en el verano del 2009 junto a otras estrellas del fútbol mundial como Cristiano Ronaldo, Benzema o Xabi Alonso.

Kaká también se acuerda del Real Madrid

«122 años de gloria», escribía el carioca que no tuvo el mejor paso posible por Chamartín por culpa de las lesiones, en especial, de una pubalgia que no le permitió rendir en el último tramo de su carrera. Aun así, la afición recuerda al ex futbolista del Milan como un jugador ejemplar que nunca tuvo una mala palabra contra el Real Madrid. Al revés, desde su llegada, interpretó muy lo que era el club e intentó siempre estar a la altura aunque deportivamente no fuera posible.