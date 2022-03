Sergio Ramos estará en el Bernabéu

Sergio Ramos viajará al estadio Santiago Bernabéu para la vuelta de los octavos de final de la Champions. Su técnico, Mauricio Pochettino, confirmó que el central estará en la convocatoria, aunque no esté listo para jugar. El argentino le considera fundamental para el encuentro por su experiencia.

«Ha jugado 17 años en el Real Madrid y ha sido el capitán», dijo el técnico, quien no dudó en alabarle, pese a una temporada complicada. «Puede transmitir esa experiencia y dar consejos a los compañeros. Es momento para estar unidos», añadió. Hay que recordar que Sergio Ramos sigue recuperando de la última lesión muscular que sufrió en el sóleo, pero el PSG ha informado que ha vuelto a correr y lleva 48 horas realizando ejercicios individuales sobre el césped.

El mensaje que siempre ha trasladado su círculo más íntimo en los últimos días es que no se quería perder el encuentro contra el Real Madrid. Este es sin duda un partido muy especial para el ex capitán madridista, que ya tuvo que ver desde el palco del Parque de los Príncipes el duelo de ida al estar convaleciente. No obstante, tras estas palabras, se confirma que sí podrá viajar a la capital de España, aunque otra cosa muy distinta es si Pochettino decidirá ponerle de titular.

El central está trabajando a destajo para poder estar listo lo antes posible y, tal y como desveló Eduardo Inda, director de OKDIARIO, su reto era poder jugar unos minutos en el duelo ante el Niza previo a viajar a Madrid. Parece complicado que cumpla su primer objetivo. Pochettino ya tiene formada su defensa con Achraf, que está superando unas molestias, Kimpembe, Marquinhos y Nuno Mendes y parece complicado que pueda rotar con un jugador que en los últimos meses ha estado más tiempo en la enfermería que en el terreno de juego.

Sergio Ramos tan sólo ha sido capaz de jugar cinco partidos desde que fichó por el PSG el pasado verano. Cuatro en la Ligue 1, dos de ellos completos, y uno en la Copa de Francia. Además, hizo un tanto en el duelo que midió a los parisinos con el Stade Reims. Luego, las lesiones musculares le han impedido participar más hasta el punto de que ni siquiera ha llegado a debutar en Champions. Lo más cerca que estuvo de hacerlo fue cuando vio el duelo de fase de grupos contra el Manchester City en el banquillo. Algo que también podría hacer contra el Real Madrid.

Sergio Ramos cumplirá su objetivo y viajará a Madrid para medir la reacción de un Santiago Bernabéu que le recibirá por primera vez desde su salida el pasado verano. Pese a que en el graderío habrá opiniones para todos los gustos, lo normal es que el feudo madridista reciba con cariño al hombre del gol de Lisboa.