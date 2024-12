Sánchez Martínez no explica al VAR por qué no pitó penalti a Rodrygo en San Mamés: «Voy a reanudar…»

Sánchez Martínez no le explicó al VAR la razón de su decisión de no pitar penalti de Gorosabel a Rodrygo en el primer tiempo en San Mamés durante el Athletic-Real Madrid. Figueora Vázquez le llamó, le dijo que había contacto y el árbitro de campo decidió reanudar el partido sin explicar su decisión.

Corría el minuto 14 de partido en San Mamés cuando un fuera de juego anuló un gol de Mbappé. Pero el VAR llamó a Sánchez Martínez por otra jugada anterior. Había un claro penalti de Gorosabel sobre Rodrygo Goes. «José María, te recomiendo que vengas a ver un potencial penalti. Nunca toca balón», le señaló el VAR a Sánchez Martínez.

Tras varios minutos de conversación, y una vez que el VAR le dice a Sánchez Martínez que Gorosabel no toca balón, el colegiado del partido decidió no pitar pena máxima. El árbitro de campo pidió varias imágenes diferentes para ver todos los ángulos y terminó afirmando que «no voy a señalar nada. Voy a reanudar con saque de puerta o con fuera de juego. Era fuera de juego, ¿verdad, Jorge?».

Sánchez Martínez termina señalando que hay fuera de juego, por lo tanto, el gol de Mbappé no sube al marcador, y que no hay penalti. Pero en ningún momento le explica al VAR por qué ha decidido eso. No da explicaciones, a pesar de que Figueroa Vázquez le dice claramente que hay contacto. Por lo tanto, tendría que haber sido penalti a favor de los blancos.

El partido terminó con victoria a favor del Athletic por 2-1 en San Mamés en un muy mal encuentro de los blancos. El cuadro vasco marcó el primero antes del descanso gracias a un rechazo que dejó muerto Courtois en el área y que Berenguer aprovechó. Ya en el segundo tiempo, el propio Sánchez Martínez pitó un claro penalti de Aguirrezabala sobre Rüdiger. Pero Mbappé, otra vez y al igual que en Liverpool, falló desde los once metros.

A pesar del fallo de Mbappé, el Real Madrid logró empatar el partido con un gol de Jude Bellingham, que aprovechó un despeje del portero local tras un disparo lejano del delantero francés. Pero le duró la alegría dos minutos, ya que el Athletic se volvió a colocar por delante en el marcador gracias a un gol de Guruzeta que aprovechó un grosero error de Valverde en su propio campo. Ese fue el resultado definitivo y los de Ancelotti cosechan una nueva derrota esta temporada.