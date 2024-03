Rüdiger es el jefe

Pudo marcar dos goles, no le darán ninguno, pero qué más da. Rüdiger volvió a demostrar contra el Celta que es el jefe de la defensa del Real Madrid. Un jugador impresionante y fundamental que ha sido vital para sostener a los blancos en un curso en el que perdieron a Militao en la primera jornada de Liga y a Alaba antes de Navidad.

De la cabeza de Rüdiger, nacieron los dos goles del Real Madrid. En el primero, Guaita le atajó su disparo, pero Vinicius, en dos intentos, terminó viendo portería. Mientras que en el segundo, voló con potencia para cabecear un balón que se estrelló en el larguero, primero, y en la espalda del meta del conjunto gallego, después, para terminar entrando. Melero López no se lo dará a él, pero poco le importó. Lo celebró como el loco que es para hacer sonreír a todo el Bernabéu, Bellingham que estaba en un palco, incluido.

Rüdiger se ha metido al madridismo y al vestuario en el bolsillo. Todos quieren a un gigante que lo da absolutamente todo por sus compañeros. El alemán se ha convertido en el jefe de la defensa madridista y, obviamente, en uno de los capos del equipo.

La importancia de Vinicius

Vinicius volvió a tirar del Real Madrid haciendo el que siempre es el gol más difícil, el primero. Necesitó dos disparos, pero finalmente terminó batiendo a Guaita y confirmó que está en un gran momento goleador. El brasileño hizo su cuarta en los últimos tres partidos, tras meter dos dianas al Valencia y hacer otro tanto contra el Leipzig en la vuelta de los octavos de final de la Champions.

Vinicius hizo ante el Celta su gol número 16 en lo que va de temporada. Ya ha alcanzado la decena en Liga, a los que hay que sumar los tres tantos que ha hecho en Champions y las tres dianas que marcó en Arabia Saudí durante la Supercopa de España. Y todo esto, con las dos lesiones musculares que le han llevado a perderse once duelo sumando todas las competiciones.

Vinicius, además, ha mejorado notablemente su promedio goleador. El pasado curso hizo un tanto cada 0,46 duelos, mientras que esta temporada ha subido su efectividad a los 0,57 tantos por encuentro. Unos números que demuestran la importancia de un jugador que todavía tiene que pulir muchas cosas, pero que está llamado a ser uno de los mejores jugadores del planeta durante la próxima década.

Y en esto que debe pulir, se reflejó en la segunda mitad del duelo que enfrentó a Real Madrid y Celta. Mingueza le agarró de manera grosera hasta que terminó yéndose al suelo. El árbitro, señaló la clarísima infracción y fue a mostrarle amarilla al ex jugador del Barcelona, pero Vinicius también se llevó un castigo porque su reacción fue empujar al futbolista del Celta. Una amarilla que se podría haber ahorrado.

No obstante, Ancelotti no duda en defender Sin ir más lejos, en la previa contra el Celta, cuando fue preguntado por Vini, su respuesta fue clara: «He mirado atrás la estadística y lo que he encontrado es que no hay un jugador tan perseguido como él. Le dan patadas, le pitan, le insultan… ¿Qué tiene que hacer?».

«Él marca goles y nos da asistencias y luego yo tengo que hablar con él por su actitud. No. Todo el mundo tiene que cambiar la actitud que tiene contra el brasileño. Nunca ha pasado en mi historia personal que un jugador de gran talento sufra lo que sufre Vinicius. La gente se olvida, pero yo no me olvido. En Vallecas le dieron un golpe de kárate en la cara y ni una amonestación y ahora todo el mundo pide que le saquen tarjeta roja porque ha empujado a un rival del Leipzig. Cuando hay que hacer la evaluación de una cosa no tenemos que meter camisetas», añadió.

Rodrygo no sale de su racha

Rodrygo no sale de su racha. Una racha que le persigue y que empieza a ser preocupante. El brasileño ha marcado tres goles en los últimos 16 partidos que ha jugado con el Real Madrid. Unos números muy pobres para un futbolista que habitualmente es titular con los hombres de Carlo Ancelotti.

No obstante, Ancelotti intenta defenderle ante los medios, aunque sabe que debe empezar a ver portería con urgencia: «Su historia aquí ha sido hasta ahora de éxito. Nos ha permitido ganar la Champions hace dos años y siempre ha aportado. Este año no ha tenido continuidad marcando goles, pero sí en el trabajo y el rendimiento. Cuando necesitemos goles él estará ahí».

Por fin Güler

Y para poner la guinda al partido, Arda Güler vio portería. El turco, que salió en los minutos finales, aprovechó un grandísimo pase de Ceballos para hacer su primer gol vestido de blanco con una grandísima definición.

Las notas del Real Madrid