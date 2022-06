Rüdiger complica a Mendy

El Real Madrid anunció el jueves a bombo y platillo el fichaje de Rüdiger y de un día para otro la defensa de Ancelotti pasa a ser una de las mejores del mundo. El conjunto blanco se ha hecho a coste cero con uno de los mejores zagueros del mundo que cambiará la jerarquía de la retaguardia madridista. La llegada del alemán podría desplazar a Alaba al lateral y deja a Mendy en una situación complicada. En OKDIARIO ya informamos que el club escuchará ofertas por el francés.

Uno de los objetivos de la dirección deportiva blanca para el presente mercado de fichajes era dotar de altura y fuerza a la defensa y por ello Rüdiger siempre fue el primero en la lista de pretensiones del club madridista. El germano finalizaba su vínculo con el Chelsea este verano y la entidad madridista ganó la puja a los mejores equipos de Europa que también llamaron a la puerta del defensor. Así que al Bernabéu llega uno de los mejores jugadores del mundo que tendrá la vitola de titular. Y esto implica cambios en defensa.

Por condición, nivel y salario, Antonio Rüdiger llega para ser titular al Real Madrid y eso casi con toda seguridad desplazará a David Alaba al lateral zurdo. Esa posición permite al austriaco ser más expeditivo y Ancelotti le podría emplear ahí en la mayoría de partidos en los que el conjunto blanco se enfrente a defensas cerradas. Esto sacaría del once a un Ferland Mendy que ha demostrado ser más que eficiente en partidos de alto caché donde prima el sacrificio atrás pero al que se han visto las costuras cuando hay que ir hacia adelante.

El Real Madrid escucha ofertas por Mendy

Ferland Mendy ha sido un fijo tanto para Zidane como para Ancelotti en las tres temporadas que acumula de blanco pero la llegada de Rüdiger podría quitarle el cartel de imprescindible. Aún así en el Real Madrid se tiene clara la postura con respecto al lateral galo. El club quiere seguir contando con el lateral izquierdo la próxima temporada, pero si se enroca en pedir una mejora de contrato que no va a llegar y decide buscar esa mejora económica en otro club, su futuro pasa por escuchar ofertas que le aporten económicamente lo que desea.

Mendy percibe alrededor de cinco millones por temporada y el pasado verano ya reclamó una subida salarial que finalmente no llegó. Los agentes del jugador buscan una revisión que le suba de forma ostensible el salario pero el Real Madrid no está por la labor y no va a ceder. En su día ya le hicieron ver al entorno del jugador que si no está conforme con el sueldo tenían la libertad de buscar un club que satisfaga sus necesidades y en caso de que hubiera oferta encima de la mesa se estudiaría.