Rüdiger y Camavinga siguen peleando para estar en el Mundial

El Real Madrid continúa preparando el Mundial de Clubes con Xabi Alonso a los mandos. La FIFA anunciará este miércoles las plantillas definitivas para la cita que comenzará el próximo domingo 15 de junio, con el debut de los blancos previsto para el miércoles 18 ante el Al Hilal. Rüdiger y Camavinga siguen sin entrenar con el grupo y están apurando sus opciones para ayudar a sus compañeros en el campeonato mundialista.

Su presencia en el Mundial no está descartada. Xabi Alonso no pierde la esperanza de recuperar a dos pilares fundamentales para el Real Madrid, sobre todo el alemán en el eje de la zaga. Tanto Rüdiger, como Camavinga y Mendy se ejercitaron en el interior de las instalaciones en la tercera sesión del tolosarra al frente del equipo. No obstante, sólo Mendy está completamente descartado para la cita mundialista.

Rüdiger se lesionó durante la final de la Copa del Rey contra el Barcelona y sufre una rotura parcial en el menisco externo de su pierna izquierda; mientras Camavinga se marchó tocado del partido contra el Getafe en Liga, con molestias en el aductor, y el parte médico del Real Madrid indicó que sufría una rotura completa del tendón del aductor izquierdo. El centrocampista francés se perdió los últimos tres partidos ligueros y todavía no ha vuelto a entrenar junto al resto de sus compañeros, aunque podría llegar para el Mundial de Clubes.

Respecto a los demás lesionados, Carvajal y Militao, hicieron parte de la sesión de este miércoles con el grupo. El lateral y el central llevan toda la temporada trabajando para poder estar disponibles en el torneo que se disputa en Estados Unidos. El costado derecho de la defensa era una de las zonas cojas de la plantilla, pero la llegada de Alexander-Arnold ha cubierto esa posición, ya que para este torneo también estará Lucas Vázquez. Pero el internacional español quiere jugar el Mundial y ayudar a sus compañeros a marcharse de vacaciones como campeones del mundo.

Vinicius, Arda y Lunin acuden a Miami

Mientras los lesionados continúan con sus procesos de recuperación, Xabi Alonso continúa trabajando sin todos los internacionales. Los futbolistas que se han ido con sus selecciones se incorporarán el viernes a los entrenamientos con el Real Madrid, a excepción de tres: Vinicius, Arda Güler y Lunin. Estos tres han jugado en América con sus selecciones y el club les ha comunicado que se incorporen directamente en Miami.

En el caso de la Turquía de Arda se han enfrentado a México en el Kenan Stadium, situado en Carolina del Norte. La Ucrania de Lunin ha jugado ante Nueva Zelanda en el BMO Field de Toronto (Canadá), mientras que Brasil jugó en casa contra Paraguay. Teniendo en cuenta la cercanía del viaje del Real Madrid a Miami para preparar su debut en el Mundial de Clubes, el club ha decidido que los tres se queden en América y se incorporen directamente a la concentración en Estados Unidos para evitar así viajes largos innecesarios.

A expensas de que salga la lista a las 18:00 horas, el Real Madrid cuenta con casi todos sus futbolistas para el torneo, con la duda de los lesionados Rüdiger, Camavinga, Carvajal y Militao. Los dos últimos ya han comenzado a trabajar con el grupo, aunque no a tiempo completo, mientras que el alemán y el francés continúan trabajando a contrarreloj para llegar al Mundial de Clubes.