Rodrygo está destrozado: «Todavía no tengo fuerzas para levantarme»

Rodrygo Goes se quiso disculpar tras la eliminación de Brasil en el Mundial de Qatar 2022 en la tanda de penaltis contra Croacia. El delantero del Real Madrid publicó en sus redes sociales un mensaje en el que reconoce estar abatido, después de fallar uno de los lanzamientos ante el equipo balcánico, apeando a la canarinha de la pelea por su sexta estrella.

El atacante madridista señaló que se trata del «momento más doloroso» de su carrera. Aún así, asegura que se levantará y que volverá «mucho más fuerte». En un emotivo y extenso mensaje, Rodrygo habla acerca de la eliminación de la canarinha y del duro varapalo que ha supuesto para un vestuario que se sabía favorito para hacerse con el título.

«Lo siento. Sin duda el momento más doloroso de mi carrera, del cielo al infierno en cuestión de minutos, fue exactamente como siempre pedí que no fuera», ha reflejado el jugador del conjunto blanco.

Desculpa. Com certeza o momento mais doloroso da minha carreira, do céu ao inferno em questão de minutos, foi exatamente da forma que eu sempre pedi para que não fosse. pic.twitter.com/IXpzjsFBd4 — Rodrygo Goes (@RodrygoGoes) December 10, 2022

«Sé que todo pasa y aunque de momento todavía no tengo fuerzas para levantarme, seguro que volveré, no sé cómo, pero volveré y mucho más fuerte. «Solo las mentes brillantes pasan por ciertas pruebas” ciertamente no sería diferente conmigo, 21 años, nada ha sido fácil hasta ahora y no lo será, ¡pero valdrá la pena. Gracias a todos los que nos animaron y creyeron en nosotros, gracias mi Dios por todo y perdón por ser un desagradecido después de todo lo que has hecho por mí, me sigo preguntando ¿por qué a mí?», concluye en su reflexión tras la eliminación de Brasil del Mundial de Qatar 2022.