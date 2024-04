Rodrigo suplica descanso tras su partido en el Bernabéu

Rodrigo descansará este próximo fin de semana en el encuentro de Premier League que el Manchester City disputará en el Etihad Stadium contra el Luton. El mediocentro español, tras medirse el pasado martes al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, suplicó un descanso que Guardiola le va a conceder en los dos partidos que los citizen van a disputar antes y después de la vuelta de los cuartos de final de la Champions League contra los blancos.

Rodri descansará en el próximo partido del Manchester City en la Premier League. Los citizen se medirán al Luton el próximo sábado en el Etihad Stadium y Rodri no será de la partida. Guardiola le dará descanso a su mejor mediocentro en este duelo y también en las semifinales de la FA Cup en Wembley contra el Chelsea del próximo 20 de abril. Entre medias, Rodri sí jugará contra el Real Madrid en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Esta situación sucederá tras solicitar Rodri un descanso. El mediocentro español no estuvo bien el pasado martes en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid y suplicó un descanso tras el encuentro en zona mixta. Según informan diversos medios británicos, Rodri ya advirtió al City sobre la carga de partidos que acumulaba el pasado verano. Desde ese día, Rodri ha disputado 47 encuentros entre su club y la selección española. Es una pieza indiscutible en el cuadro citizen.

En Inglaterra afirman que el Manchester City ya ha decidido concederle a Rodri ese descanso. El mediocentro español ya ha admitido que disputar tantos encuentros de manera consecutiva no es saludable y que llevar su cuerpo tan al límite no podía suceder otro año más. Ya sucedió la campaña pasada en la temporada del triplete citizen. Rodri ha suplicado descanso y Guardiola ha aceptado.

Rodri necesita parar

Los datos son tremendos sobre el descanso que necesita Rodri. Solamente hay nueve jugadores de campo en las cinco principales ligas europeas que han acumulado más minutos que los 3.497 que lleva el mediocentro español hasta el día de hoy.

«Yo sí necesito un descanso. A ver cómo hablamos, cómo vivimos la situación. A veces es lo que es. Necesito adaptarme. Descansar es algo que estamos planeando, sí..», señaló Rodrigo tras el partido en el Santiago Bernabéu. El partido del mediocentro español no fue el mejor. No estuvo tan fino como en otras ocasiones.

Tras este pequeño descanso del próximo sábado, Rodrigo volverá a jugar contra el Real Madrid el miércoles que viene en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Tras el 3-3 de la ida en la capital de España, el Etihad Stadium decidirá a uno de los semifinalistas de la Liga de Campeones.

Rodrigo se quejó del césped del Bernabéu

«Es cierto, el césped no estaba bien, sobre todo para nuestra forma de jugar. No ponemos excusas, pero no estaba bien. Desde arriba no se ve la perspectiva. A mí me ha pasado a veces que parece que el césped está bien, pero luego lo ves a pie de campo…», narró Rodrigo ante la prensa en la zona mixta del Santiago Bernabéu.

El internacional español añadió que «el césped se levantaba y escupía el balón». «El Bernabéu siempre ha estado como un tapete, siempre en las mejores condiciones, así que en este sentido no tenemos queja», valoró por último, elegante en su respuesta para explicar que fueron otros los factores que explicaron las dificultades de su equipo en ciertas fases del partido.