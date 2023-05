Rodri compareció en la sala de prensa del Santiago Bernabéu ante los medios de comunicación en la previa de la ida de las semifinales de la Champions League. El Manchester City visitará al Real Madrid en un partido donde el mediocentro español será clave en la creación del juego del cuadro británico.

Revancha

«El fútbol te da la opción de trabajar en la revancha. Siempre se puede aprender de las experiencias anteriores. Este año lo hemos hecho muy bien y creo que llegamos en el mejor momento. Tratar de aprender y ver qué podemos hacer mejor».

Haaland

«Para nosotros es un jugador muy importante desde el principio de la temporada y nunca hemos dudado de la capacidad que tiene para hacer goles. Sabe cómo se tiene que mover y hemos cambiado un poco cómo jugábamos la temporada pasada. Nos hemos adaptado muy bien en los últimos tres meses. Es una persona muy sencilla. A veces no nos damos cuenta de lo joven que es. Se mueve tan bien en el equipo y es tan humilde que siempre tiene el hambre de seguir creciendo. Pueden suceder grandes cosas».

Mejor momento

«Creo que para ser sinceros, durante todo el año lo hemos hecho muy bien. Ahora estamos en un momento en el que identificamos lo que tenemos que hacer en cada momento y ahora sabemos que tenemos que empujar un poco más. Por eso hemos ganado 10 partidos seguidos en la Premier League».

Año pasado

«El fútbol es así. Creo que jugamos 180 minutos brillantes, pero a veces no es suficiente. Se puede perder todo en 5 minutos. No los gestionamos bien y hemos aprendido. Pero no me gusta hablar del pasado, creo que hemos cambiado muchas cosas: ambiente, sistema… y ahora estamos aquí para seguir luchando».

Experiencia

«Nosotros intentamos aprender de cada experiencia que nos brinda cada eliminatoria. Esta competición es diferente al resto. Tenemos experiencia para saber los momentos del partido. El equipo aprendió en su momento. Eso nos permite luchar contra el mejor equipo de esta competición».

Más de Haaland

«Con la llegada de Haaland tienes que adaptarte a una manera de jugar. Al principio costó encontrar la manera. Estamos viendo una versión muy amplia de él. Me fijo en muchas cosas más allá del gol. Para mí es un año muy importante para mí y muy satisfecho. Ya sea como doble pivote o solo, estoy muy cómodo y con experiencia asentada».

Volver a ver la eliminación

«Un poco difícil. El futbol tiene estas cosas. Nos pasó esto, pero tres semanas después hicimos lo mismo para ganar la Premier. El fútbol es inexplicable. Quizás estar más pendiente de los centros cuando no tienen nada que perder. La experiencia te da eso. En general, no se le puede reprochar nada. No he vuelto a ver el partido. Pero no me hace falta».

Respeto al Madrid

«Nosotros respetamos mucho al Real Madrid. Es el Rey de la competición. Venimos en un gran momento y no tenemos miedo a nada. Confiamos en nosotros para pasar esta eliminatoria».