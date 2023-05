Vinicius preocupa al vestuario

El Real Madrid está preocupado por la situación que está viviendo Vinicius Junior partido tras partido. En la cúpula, Ancelotti y el vestuario quieren que la situación cambie y saben que el futbolista jugará un papel clave en ello, ya que de él depende no tener trifulcas como la generada durante la final de la Copa del Rey. Todos los estamentos del club reconocen que Vini sufre muchas faltas de sus rivales y en más de una ocasión ha tenido que soportar provocaciones antideportivas muy alejadas de lo que debe hacer un jugador del fútbol, pero también quieren que el brasileño no se meta en trifulcas que no le corresponden.

Contra Osasuna fue el mejor ejemplo. Tras media hora sobresaliente, donde demostró al mundo que está entre los tres mejores jugadores del mundo cuando todavía no se había cumplido el minuto 2 de partido y sometió a Moncayola, empezó a entrar en pequeñas guerras que terminaron con una trifulca dentro del vestuario que no benefició a nadie. Antes, en el césped, ya vio amarilla por protestar a José María Sánchez Martínez.

En el vestuario entienden que no puede entrar en cada guerra porque esto le perjudica a él y al resto de sus compañeros. No pueden estar en tensión constante por los líos que se generan alrededor de un futbolista brillante, que aguanta mucho, pero que debe tener la cabeza más fría. Ancelotti está en la misma línea. Tras la rueda de prensa de la final de la Copa del Rey apuntó a que debe estar más tranquilo y evitar líos.

«Jugamos muy bien durante 30 minutos, manejando muy bien el balón, con buenas transiciones y un Vinicius imparables. El equipo no estaba tranquilo cuando hemos entrado en el vestuario. Este equipo sólo tiene que hacer una cosa: jugar al fútbol, porque lo hacemos bien y lo demás significa perder el control y la concentración. Rodrygo ha cambiado la dinámica en la segunda parte», aseguró.

La defensa del presidente

Florentino Pérez habló tras la final para defender a Vinicius. «Es el mejor del mundo en su puesto. Es difícil pararle, no digo hoy, sino en general. Los que le tienen que marcar cometen muchas faltas, protesta y le sacan tarjeta, lo cual no entiendo. Hay que proteger a los jugadores que ilusionan el fútbol», aseguró el máximo mandatario blanco.

El presidente tiene claro que hay que defender al brasileño, pero desde la cúpula también se espera que Vinicius intente estar más calmado, ya que eso le beneficia a su fútbol y a sus compañeros. Todo el club le blinda, pero esperan que él también sea más frío en el terreno de juego.